Жереми Жаке: «Большая честь подписать контракт с «Ливерпулем» – одним из величайших клубов мира. Важно на высокой ноте завершить свое приключение в «Ренне»

Жереми Жаке: «Ливерпуль» – один из величайших клубов мира.

Защитник Жереми Жаке высказался о трансфере в «Ливерпуль» из «Ренна».

20-летний футболист перейдет в английский клуб летом.

«Для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем » – одним из величайших футбольных клубов мира.

Для меня также очень важно на высокой ноте завершить свое приключение в форме «Ренна », в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог.

Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе с партнерами по команде и болельщиками», – сказал Жереми Жаке.