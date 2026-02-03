Жереми Жаке: «Большая честь подписать контракт с «Ливерпулем» – одним из величайших клубов мира. Важно на высокой ноте завершить свое приключение в «Ренне»
Жереми Жаке: «Ливерпуль» – один из величайших клубов мира.
Защитник Жереми Жаке высказался о трансфере в «Ливерпуль» из «Ренна».
20-летний футболист перейдет в английский клуб летом.
«Для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем» – одним из величайших футбольных клубов мира.
Для меня также очень важно на высокой ноте завершить свое приключение в форме «Ренна», в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог.
Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе с партнерами по команде и болельщиками», – сказал Жереми Жаке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
