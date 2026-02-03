  • Спортс
29

Франк Артига: «Рубин» – одна из самых популярных и известных российских команд в Каталонии»

Франк Артига: «Рубин» – одна из самых известных российских команд в Каталонии.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил об известности клуба в клуба в Каталонии.

«Для меня большая честь быть частью казанского «Рубина».

Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд.

Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить все то хорошее, что «Рубин» показал [в первой части сезона], а таких аспектов очень много.

А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер.

Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить все хорошее», – сказал Франк Артига.

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
А Рязанцев любимый игрок
Ответ Илья Сутурин
А Рязанцев любимый игрок
извините, пирожки!
Ответ Илья Сутурин
А Рязанцев любимый игрок
Герой на века
Верю, конечно. На первом месте у каталонцев Барселона, а второй конечно же Рубин. Ну а как иначе? )))
Ответ samarskij-kuzmich
Верю, конечно. На первом месте у каталонцев Барселона, а второй конечно же Рубин. Ну а как иначе? )))
Ну уж не Жирона любовница Мадрида
Ответ samarskij-kuzmich
Верю, конечно. На первом месте у каталонцев Барселона, а второй конечно же Рубин. Ну а как иначе? )))
Ну не Крылья же, про них точно знать не знают
Не еще бы ! Известность не из пустоты родилась, а благодаря Курбану Бердыеву и его Рубину , полтора с десятка лет назад, наделавшего шуму в матчах с Барсой. 🔥
Ответ Mike 60
Не еще бы ! Известность не из пустоты родилась, а благодаря Курбану Бердыеву и его Рубину , полтора с десятка лет назад, наделавшего шуму в матчах с Барсой. 🔥
Да всем уже пофиг,в Испании так вообще все забыли про этот матч
Ответ Юра Барзиков
Да всем уже пофиг,в Испании так вообще все забыли про этот матч
Дааа, фаны барси любят забывать про любые поражения, а потом хвалиться судейскими победами.
Я даже знаю, благодаря какому матчу, но доказать не могу))
Наверное у болельщиков Эспаньола? За подвиги против Барселоны.
Ну коли он не за всю Испанию говорит, а за её регион, тогда и про «Рубин» пусть так же говорит.

Одна из самых популярных и известных татарских команд в Каталонии!
И самая знаменитая татарская команда
Ответ Заборостроитель
И самая знаменитая татарская команда
Самая знаменитая татарская команда это КАМАЗ
А Лунтик - любимый герой и сказка.
Рубин - легенда Каталонии.
Ну вообще это похоже на правду, и не только благодаря одному матчу, но и в целом два года подряд Рубин достойно играл с Барсой и проиграл лишь один раз, против молодежи Барсы как раз.
Но и помимо этого было немало испанских игроков в Рубине, тренеров, массовая закупка 2016 года, где были испанцы во главе с тренером Грасией.
