Франк Артига: «Рубин» – одна из самых популярных и известных российских команд в Каталонии»

Франк Артига: «Рубин» – одна из самых известных российских команд в Каталонии.
Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил об известности клуба в клуба в Каталонии.
«Для меня большая честь быть частью казанского «Рубина».
Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд.
Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить все то хорошее, что «Рубин» показал [в первой части сезона], а таких аспектов очень много.
А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер.
Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить все хорошее», – сказал Франк Артига.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Одна из самых популярных и известных татарских команд в Каталонии!
Но и помимо этого было немало испанских игроков в Рубине, тренеров, массовая закупка 2016 года, где были испанцы во главе с тренером Грасией.