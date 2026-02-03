Франк Артига: «Рубин» – одна из самых популярных и известных российских команд в Каталонии»

Франк Артига: «Рубин» – одна из самых известных российских команд в Каталонии.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига заявил об известности клуба в клуба в Каталонии.

«Для меня большая честь быть частью казанского «Рубина».

Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд.

Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить все то хорошее, что «Рубин» показал [в первой части сезона], а таких аспектов очень много.

А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер.

Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить все хорошее», – сказал Франк Артига.