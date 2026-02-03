«Астон Вилла» вернула Илинг-Джуниора из «Вест Бромвича» и отдала его в «Пизу» в аренду

Сэмюэл Илинг-Джуниор перешел в «Пизу» из «Астон Виллы».

«Астон Вилла » вернула Сэмюэла Илинг-Джуниора из аренды в «Вест Бромвиче ».

После этого клуб из Бирмингема отправил 22-летнего футболиста в аренду в «Пизу».

В нынешнем сезоне англичанин провел 24 матча в Чемпионшипе и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке .