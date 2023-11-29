🤝 «Если он «Анчелотиста», то я «Моуриниста». Анчелотти согласился с Моуринью, что «только сумасшедший хочет покинуть «Реал»

На прошлой неделе Жозе Моуринью заявил, что «только сумасшедший» покинет «Реал Мадрид». Португалец уверен, что Карло Анчелотти должен продолжать работу в клубе.

Итальянский специалист прокомментировал слова «особенного».

«Я чувствую себя очень хорошо в «Реале».

В будущем случится то, что должно. Я не тороплюсь, очень счастлив в клубе и сосредоточен на ближайших играх. Стараюсь делать все возможное.

Только сумасшедший хотел бы покинуть «Мадрид».

Слушайте Моуринью. Если он «Анчелотиста», то я «Моуриниста». У нас отличные отношения. Нас связывает «Рома»: я был капитаном команды, и у меня фантастические воспоминания об этом времени», - признался Анчелотти.

Напомним, что контракт Анчелотти с «Реалом» истекает следующим летом. Ходят слухи, что он возглавит сборную Бразилии.