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🤝 «Если он «Анчелотиста», то я «Моуриниста». Анчелотти согласился с Моуринью, что «только сумасшедший хочет покинуть «Реал»

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На прошлой неделе Жозе Моуринью заявил, что «только сумасшедший» покинет «Реал Мадрид». Португалец уверен, что Карло Анчелотти должен продолжать работу в клубе.

Итальянский специалист прокомментировал слова «особенного».

«Я чувствую себя очень хорошо в «Реале».

В будущем случится то, что должно. Я не тороплюсь, очень счастлив в клубе и сосредоточен на ближайших играх. Стараюсь делать все возможное.

Только сумасшедший хотел бы покинуть «Мадрид».

Слушайте Моуринью. Если он «Анчелотиста», то я «Моуриниста». У нас отличные отношения. Нас связывает «Рома»: я был капитаном команды, и у меня фантастические воспоминания об этом времени», - признался Анчелотти.

Напомним, что контракт Анчелотти с «Реалом» истекает следующим летом. Ходят слухи, что он возглавит сборную Бразилии.

3 комментария
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Gon3a1e5@mail.ru
Два легендара
+14
0
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Артём Поддубный
два кубковых специалиста просто не могут друг друга не уважать.
+7
0
+7
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Sarumian
Вижу на фото 8 (2 + 6) кубков ЛЧ.
+2
0
+2
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