«Реал» не собирался начинать сезон без звездного фоварда. Но Бензема спутал все планы мадридцев

Расчет Переса не сработал.

«Реал» вполне успешно начал сезон 23/24, но у многих экспертов и фанатов все равно возникают вопросы из-за спортивного планирования клуба на фоне отсутствия яркого форварда и малого количества голов. У «сливочных» худший показатель реализации за последнее десятилетие, и это весомый аргумент для претензий. Однако, как оказывается, у «Мадрида» была прекрасно спланированная стратегия задолго до конца прошлого сезона, но все разрушил уход Карима Бензема, как рассказала Marca.

В плане, составленном в марте и апреле, Карим Бензема был на позиции центрального нападающего, что могло оставить незамеченными уходы Асенсио, Мариано и Азара. Место Марко должен был занять Браим, а на замену Мариано и Азара рассматривались несколько кандидатов, и в конечном итоге выбор план на Хоселу и Гюлера.

«Мадрид» рассчитывал, что самым большим приобретением сезона станет Джуд Беллингем, чей трансфер требовал значительных финансовых усилий. На большее денег не было прежде всего потому, что на лето 2024 года была запланирована другая крупная покупка: Мбаппе (наиболее вероятно) или Холанд. Мадридцы рассчитывали, что Бензема уйдет в 2024 году, поэтому не заложили в бюджет подписание звездного форварда.

В тот момент, когда Карим все же покинул «Реал», СМИ стали связывать с «Лос Бланкос» лучших нападающих. Главным был Кейн, которого спортивное руководство клуба никогда не рассматривало по двум причинам: его цена и тот факт, что они все еще собирались подписать свою звезду в 2024 году.

Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес досконально следят за экономикой клуба и не склонны совершать неосмотрительные поступки, которые могли бы нарушить финансовый баланс. Именно поэтому они не начали погоню за Мбаппе этим летом. «Мадрид» всегда понимал, что не осилит выплату в размере €400 миллионов.

После обсуждения проблемы нападающего внутри клуба было решено, что трансфер форварда мирового класса будет контрпродуктивным, учитывая, что план по подписанию Мбаппе или Холанда следующим летом все еще остается в силе. В итоге руководство посчитало, что обходиться, чем есть, — лучшее решение в краткосрочной перспективе.

Непредсказуемость жизни — главный враг долгосрочного планирования.