Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поставил под сомнение трансфер Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» в следующем сезоне.

По данным SPORT, суперзвезда может присоединиться к испанскому гиганту в качестве свободного агента. Флорентино Перес может даже подписать его в январе, поскольку контракт француза истекает следующим летом.

Le Parisien сообщило, что парижане не планировали никаких переговоров с Килианом Мбаппе или его матерью Файзой Ламари. Считается, что обе стороны ждут следующего шага Переса.

На фоне этих слухов Тебас предложил взвешенную точку зрения. Во время недавнего интервью Movistar+ он сказал:

«Я не полностью убежден, хотя считаю, что это следующий шаг для Мбаппе. Думаю, он будет играть в Ла Лиге в следующем сезоне с вероятностью 70-80%».

Мадридский «Реал» пристально следит за ситуацией, поскольку срок действия контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает следующим летом. 24-летний француз решил не продлевать его до 2025 года. Таким образом, в конце этого сезона он станет свободным агентом.