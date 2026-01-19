Пономарев о Карпине: «Никакой как тренер, игру не понимает. Какой ему «Сосьедад»? У него с «Ростовом» не получилось. Со сборной России ему повезло, это не показатель»

Пономарев о Карпине: никакой как тренер, не сможет работать в «Сосьедаде».

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Валерий Карпин не сможет работать тренером за рубежом.

18 января Карпин посетил матч «Реал Сосьедад », за который выступал в прошлом, с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги (2:1).

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить баскский клуб: «У меня осталось два с половиной года по контракту со сборной, и я бы морально не смог оставить ее в таком состоянии. Через два года или два с половиной года все может быть».

«Карпин никакой как тренер. В обороне не разбирается, в середине поля тоже. Игру футбольную он не понимает, хотя сам был хорошим футболистом.

Повезло ему со сборной России. С кем мы только не играем – с африканцами, которые босиком могут играть. Это не показатель.

Какой ему «Сосьедад»? Он же с «Ростовом » работал. Что у него получилось? Ничего. Возьмет простую российскую команду – пусть попробует что-нибудь сделать.

Не сможет он нигде работать. Еще раз повторяю: он никакой как тренер», – заявил Пономарев.