Киву о матче с «Арсеналом»: «Они и «Бавария» – лучшие команды Европы, но это не значит, что «Интер» уже проиграл. Мы знаем, как им противостоять, постараемся показать себя»

Киву об «Арсенале»: одна из лучших команд Европы, «Интеру» нужно показать себя.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Арсеналом » в Лиге чемпионов.

«Нам будет противостоять сильная команда, одна из лучших в Европе не только сейчас, но и в последние годы.

Они потратили деньги, у них есть стабильность и индивидуальность, и у них есть игроки, которые могут доставить нам неприятности. В последние годы они доминировали в Премьер-лиге, чуть не выиграли титул, а сейчас лидируют в турнирной таблице и проводят важный сезон.

Мы осознаем, какую сложную задачу ставит перед нами Лига чемпионов и английские клубы. Мы знаем, что в игре есть определенные моменты, но мы также осознаем, чего мы добились за последние годы, особенно в еврокубках. Мы знаем, как противостоять таким типам команд, и постараемся стать лучшей версией самих себя.

Как я уже сказал после матча с «Удинезе» (1:0), я считаю, что «Арсенал» и «Бавария » – две лучшие команды в Европе на данный момент, но это не значит, что мы уже проиграли.

Мы постараемся показать свою игру и сделаем все, что в наших силах. Мы должны понимать моменты в игре, что предлагает соперник и где он доставляет нам проблемы», – сказал Киву в интервью Sky Sport Italia.