ЦСКА не интересуется Этта-Эйонгом: «Предложений не делали и не собираемся. Рассчитываем на Лусиано»

В ЦСКА заявили, что не интересуются Этта-Эйонгом из «Леванте».

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг интерес клуба к нападающему «Леванте » Карлу Этта-Эйонгу .

Ранее появилась информация , что армейцы предложили за Этта-Эйонга свыше 30 миллионов евро, но футболист отказался от переезда в Россию.

«Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке, не делали и не собираемся делать никаких предложений, которые обсуждаются в испанских СМИ. У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду , на которого мы очень рассчитываем, поэтому сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке», – сказал Брейдо.