ЦСКА не интересуется Этта-Эйонгом: «Предложений не делали и не собираемся. Рассчитываем на Лусиано»
В ЦСКА заявили, что не интересуются Этта-Эйонгом из «Леванте».
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг интерес клуба к нападающему «Леванте» Карлу Этта-Эйонгу.
Ранее появилась информация, что армейцы предложили за Этта-Эйонга свыше 30 миллионов евро, но футболист отказался от переезда в Россию.
«Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке, не делали и не собираемся делать никаких предложений, которые обсуждаются в испанских СМИ. У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду, на которого мы очень рассчитываем, поэтому сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке», – сказал Брейдо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
