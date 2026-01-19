«Ман Сити» купил Гехи у «Кристал Пэлас» за 20 млн фунтов и бонусы. Контракт с защитником – до лета 2031-го
Марк Гехи стал игроком «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника Марка Гехи из «Кристал Пэлас».
Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2031 года.
По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 20 млн фунтов без учета бонусов.
Фото: x.com/ManCity
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14622 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости