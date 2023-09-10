Винисиус продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия и не теряет времени зря – бразилец экспериментирует со стилем.

Вини поделился своим новым образом американского рэпера в социальных сетях.

Болельщики пришли в комментарии, чтобы оценить лук звезды «Реала».

💬.«Чувак, прекрати, моя девушка смотрит соц.сети».

💬.«Какой красавчик».

💬.«Тут слишком много стиля».

💬.«Шоумен».

💬.«Лучшая «7» в мире».

Большинство фанатов просто прокомментировали пост огненным смайликом (🔥), демонстрируя свое восхищение стилем Вини.

Ожидается, что Вини вернется в состав «Реала» в октябре, а пока продолжит экспериментировать со своим гардеробом.