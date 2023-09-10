«Шоумен». Винисиус примерил образ американского рэпера
Винисиус продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия и не теряет времени зря – бразилец экспериментирует со стилем.
Вини поделился своим новым образом американского рэпера в социальных сетях.
Болельщики пришли в комментарии, чтобы оценить лук звезды «Реала».
💬.«Чувак, прекрати, моя девушка смотрит соц.сети».
💬.«Какой красавчик».
💬.«Тут слишком много стиля».
💬.«Шоумен».
💬.«Лучшая «7» в мире».
Большинство фанатов просто прокомментировали пост огненным смайликом (🔥), демонстрируя свое восхищение стилем Вини.
Ожидается, что Вини вернется в состав «Реала» в октябре, а пока продолжит экспериментировать со своим гардеробом.
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