Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
Андрей Аршавин высказался о том, на какой позиции в «Спартаке» будет играть экс-хавбек «Балтики» Владислав Саусь.
«Он перешел в большой клуб, его карьера движется вверх. В детском футболе он играл атакующего игрока. Сначала «десятку», затем правого полузащитника. Для большого футбола он пригодился в качестве крайнего защитника. Его выносливость и быстрая скорость подошли Талалаеву.
Там он играл в пять защитников, в «Спартаке» их будет четыре. Здесь могут возникнуть нюансы, но если что‑то не получится в обороне, то он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
По уровню есть серьезные вопросики:
- не играл за юношеские сборные - значит среди сверстников не выделялся
- к 22 годам всего пол сезона в РПЛ, для сравнения всеми ругаемый Денисов на год старше, а проводит уже пятый сезон в основе
- якобы прогрессирует, но в взрослую сборную не вызывался, хотя там уже перебывало больше половины россиян
Крайне сомнительный трансфер, походу куплен на фоне удачной игры в очном противостоянии команд, к слову, точно при таких же обстоятельствах, несколько лет назад, в таком же возрасте и за такую цену был куплен Хлусевич. Но тогда в трансфере хотя бы была логика - замена по позиции Бакаева, который хотел овер контракт. Сейчас чем вызван трансфер - понять сложно.
Спартаку конечно всего хорошего, но я ни чего от этого трансфера не ожидаю.