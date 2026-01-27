  • Спортс
19

Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»

Аршавин о Саусе в «Спартаке»: всегда может сыграть справа или в центре полузащиты.

Андрей Аршавин высказался о том, на какой позиции в «Спартаке» будет играть экс-хавбек «Балтики» Владислав Саусь.

«Он перешел в большой клуб, его карьера движется вверх. В детском футболе он играл атакующего игрока. Сначала «десятку», затем правого полузащитника. Для большого футбола он пригодился в качестве крайнего защитника. Его выносливость и быстрая скорость подошли Талалаеву.

Там он играл в пять защитников, в «Спартаке» их будет четыре. Здесь могут возникнуть нюансы, но если что‑то не получится в обороне, то он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Саусь
logoАндрей Аршавин
logoБалтика
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
если что то не получится всегда можно сказать что тренер иностранец
Ответ PionerFM
если что то не получится всегда можно сказать что тренер иностранец
не знаю как это можно привязать к игроку, но комментарий мне понравился...
Это Игнатьев - игрок без позиции на поле, тот без скорости и выносливости, зато с дриблингом, Саусь - быстрый и выносливый, зато деревянный.
По уровню есть серьезные вопросики:
- не играл за юношеские сборные - значит среди сверстников не выделялся
- к 22 годам всего пол сезона в РПЛ, для сравнения всеми ругаемый Денисов на год старше, а проводит уже пятый сезон в основе
- якобы прогрессирует, но в взрослую сборную не вызывался, хотя там уже перебывало больше половины россиян
Крайне сомнительный трансфер, походу куплен на фоне удачной игры в очном противостоянии команд, к слову, точно при таких же обстоятельствах, несколько лет назад, в таком же возрасте и за такую цену был куплен Хлусевич. Но тогда в трансфере хотя бы была логика - замена по позиции Бакаева, который хотел овер контракт. Сейчас чем вызван трансфер - понять сложно.
Спартаку конечно всего хорошего, но я ни чего от этого трансфера не ожидаю.
Кто там интересно отвечает за трансферы и продление контрактов русских игроков. Ни одного попадания вообще за огромное кол-во времени. Саусь это очередной кот в мешке за огромные деньги. Сложно поверить, что так легко можно разводить Спартак.
Пожелаем ему удачи.
Я думал испанец какой-то
