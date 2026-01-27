Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»

Аршавин о Саусе в «Спартаке»: всегда может сыграть справа или в центре полузащиты.

Андрей Аршавин высказался о том, на какой позиции в «Спартаке » будет играть экс-хавбек «Балтики» Владислав Саусь .

«Он перешел в большой клуб, его карьера движется вверх. В детском футболе он играл атакующего игрока. Сначала «десятку», затем правого полузащитника. Для большого футбола он пригодился в качестве крайнего защитника. Его выносливость и быстрая скорость подошли Талалаеву.

Там он играл в пять защитников, в «Спартаке» их будет четыре. Здесь могут возникнуть нюансы, но если что‑то не получится в обороне, то он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты», — сказал бывший футболист сборной России.