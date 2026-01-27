  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
12

Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»

Испания намерена провести в 2030 году лучший ЧМ в истории.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что Испания намерена провести в 2030 году лучший ЧМ в истории.

Турнир также пройдет в Португалии и Марокко.

«Это будет юбилейный чемпионат мира – исполнится 100 лет с момента проведения чемпионата мира в Уругвае. Мы должны соответствовать этому уровню. Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории», – сказал Лусан.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25626 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
Федерация футбола Испании
logoСборная Испании по футболу
Рафаэль Лусан
ЧМ-2030
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще пока не понятно. А сколько это в Супербоулах? Ну или хотя бы, в попугаях..
Испания и Португалия - да. Насчет Марокко большие сомнения.
Ответ Кино Музыка
Испания и Португалия - да. Насчет Марокко большие сомнения.
А чем тебе Марокко не нравится?
Ответ Анатоьь
А чем тебе Марокко не нравится?
Жарко, не системно.
Работают над тем, чтобы в 2030 году принять ЧМ-2018 в России.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава RFEF Лусан о судействе: «Скоро командам нужно будет искать другое оправдание. Клубы должны помогать нам, пока от них много шума. Судьи – профессионалы, но ошибки существуют»
17 декабря 2025, 17:20
Глава RFEF Лусан о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Разжигать споры не будем, это непредвиденные обстоятельства. Ламин важен для клуба и сборной, об игроках надо заботиться»
11 ноября 2025, 19:54
Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль, допустили в социалистической партии: «Убитые дети, застреленные по дороге за едой люди, разрушенные города – это геноцид»
17 сентября 2025, 14:03
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
7 минут назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
23 минуты назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46