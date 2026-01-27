Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»

Испания намерена провести в 2030 году лучший ЧМ в истории.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что Испания намерена провести в 2030 году лучший ЧМ в истории.

Турнир также пройдет в Португалии и Марокко.

«Это будет юбилейный чемпионат мира – исполнится 100 лет с момента проведения чемпионата мира в Уругвае. Мы должны соответствовать этому уровню. Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории», – сказал Лусан.