Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
Испания намерена провести в 2030 году лучший ЧМ в истории.
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что Испания намерена провести в 2030 году лучший ЧМ в истории.
Турнир также пройдет в Португалии и Марокко.
«Это будет юбилейный чемпионат мира – исполнится 100 лет с момента проведения чемпионата мира в Уругвае. Мы должны соответствовать этому уровню. Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории», – сказал Лусан.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
12 комментариев
Вообще пока не понятно. А сколько это в Супербоулах? Ну или хотя бы, в попугаях..
Испания и Португалия - да. Насчет Марокко большие сомнения.
А чем тебе Марокко не нравится?
Жарко, не системно.
Работают над тем, чтобы в 2030 году принять ЧМ-2018 в России.
