10 комментариев

Все они − настоящее и будущее «Мадрида».

Мадридский «Реал» выложил очередное видео, на котором игроки клуба демонстрируют различные умения.

Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени организовали своеобразный треугольник и показали, что могут не только набивать мяч и держать его над газоном, но и делать верховые передачи внешней стороной стопы. Причем делать это очень точно и удобно для партнера.

Это не первый случай взаимодействия новичка клуба Джуда Беллингема с Эдуардо Камавинга и Орельеном Тчуамени.

В августе англичанин опубликовал фото в новой форме «Мадрида» и очках, которые предоставил спонсор. В комментарии пришел Камавинга, который написал, что ему нравятся очки Джуда. На что Беллингем ответил, что ему следует смотреть не на лицо, а на футболку.

Чуть позже на тренировке Джуд вместе с Тчуамени воспроизвели знаменитое фото из четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Тогда француз смог забить из-под английского игрока.

Очевидно, что Беллингем уже адаптировался в «королевском клубе» и завел если не друзей, то хотя бы тех, с кем ему комфортно быть вместе.