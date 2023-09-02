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📹Великолепное трио. Беллингем, Тчуамени и Камавинга продемонстрировали на тренировке взаимопонимание и сыгранность

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Все они − настоящее и будущее «Мадрида».

Мадридский «Реал» выложил очередное видео, на котором игроки клуба демонстрируют различные умения.

Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени организовали своеобразный треугольник и показали, что могут не только набивать мяч и держать его над газоном, но и делать верховые передачи внешней стороной стопы. Причем делать это очень точно и удобно для партнера.

Это не первый случай взаимодействия новичка клуба Джуда Беллингема с Эдуардо Камавинга и Орельеном Тчуамени.

В августе англичанин опубликовал фото в новой форме «Мадрида» и очках, которые предоставил спонсор. В комментарии пришел Камавинга, который написал, что ему нравятся очки Джуда. На что Беллингем ответил, что ему следует смотреть не на лицо, а на футболку.

Чуть позже на тренировке Джуд вместе с Тчуамени воспроизвели знаменитое фото из четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Тогда француз смог забить из-под английского игрока.

Очевидно, что Беллингем уже адаптировался в «королевском клубе» и завел если не друзей, то хотя бы тех, с кем ему комфортно быть вместе.

10 комментариев

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Alex PopravkoRus
Ответ Asker Nourusov
замена BBC
Не скорее замена Модрич Каземиро Кроос
+11
-1
+10
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Mustang Shelby
надеюсь эти трио будут в будущем королями полузащиты
+9
-1
+8
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Dmitri Tsempoi
Ответ Андрей Andrey
лп лига...🤣 кто ее смотрит?
Все кроме тебя))
+7
0
+7
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Asker Nourusov
замена BBC
+1
0
+1
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aslan1994aa@icloud.com
А Вальверде
+1
0
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Olimjon Nazarov
Реал собирает молодых суперталантов в одном группе на долгие годы. У них очень хорошая стратегия. Думаю в следующем году собирают ещё больше молодых суперталантов.
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distress of ignorance
Ответ Андрей Andrey
лп лига...🤣 кто ее смотрит?
ur mom
0
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Андрей Andrey
Ответ Dmitri Tsempoi
Все кроме тебя))
колхозную лигу не смотрю...🤣🤣 а за всех не надо отвечать
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Joni Arm
Ответ aslan1994aa@icloud.com
А Вальверде
Федерико женатый парень, с личными проблемами , сильно влияющими на его психику. Вспомни события прошлого года. К тому же он не темнокожий, как эти ребята( это не расизм) , черные тянутся друг к другу. Так что все логично.
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