9 комментариев

У Винисиуса разрыв мышцы, поэтому ему придется месяц оставаться за пределами поля. Карло Анчелотти должен справляться без бразильца. Первое испытание ждет команду уже 2 сентября на «Бернабеу» против «Хетафе».

У Карло Анчелотти есть несколько вариантов расстановки без Винисиуса. Первый вариант: схема 4-3-3 с Родриго вместо Вини, Вальверде справа и Хоселу на позиции «девятки». При таком раскладе Беллингем сместится в центр поля, но не потеряет из виду ворота соперника.

Второй вариант: 4-2-3-1, который Карло уже неоднократно использовал в прошлом сезоне. Два опорника – Тчуамени и Камавинга или, возможно, Тони Кроос, с Вальверде, Беллингемом и Родриго впереди, на острие атаки расположится Хоселу. При таком раскладе Беллингем сыграет за нападающим, как и в прошедших трех турах Ла Лиги.

Еще один вариант – сохранить действующую систему с Родриго и Хоселу в атаке и Беллингемом на вершине ромба, однако маловероятно, что это произойдет из-за включения в команду чистой «девятки». Единственная формула, позволяющая сохранить нынешний состав, — это ввести Браима в «основу», рядом с Родриго. Пока Карло Анчелотти не проявлял особого доверия к Браиму, поэтому такой вариант кажется маловероятным.