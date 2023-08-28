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Как заменить Винисиуса? Карло Анчелотти обдумывает варианты

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Футбол Футбол

У Винисиуса разрыв мышцы, поэтому ему придется месяц оставаться за пределами поля. Карло Анчелотти должен справляться без бразильца. Первое испытание ждет команду уже 2 сентября на «Бернабеу» против «Хетафе».

У Карло Анчелотти есть несколько вариантов расстановки без Винисиуса. Первый вариант: схема 4-3-3 с Родриго вместо Вини, Вальверде справа и Хоселу на позиции «девятки». При таком раскладе Беллингем сместится в центр поля, но не потеряет из виду ворота соперника.

Второй вариант: 4-2-3-1, который Карло уже неоднократно использовал в прошлом сезоне. Два опорника – Тчуамени и Камавинга или, возможно, Тони Кроос, с Вальверде, Беллингемом и Родриго впереди, на острие атаки расположится Хоселу. При таком раскладе Беллингем сыграет за нападающим, как и в прошедших трех турах Ла Лиги.

Еще один вариант – сохранить действующую систему с Родриго и Хоселу в атаке и Беллингемом на вершине ромба, однако маловероятно, что это произойдет из-за включения в команду чистой «девятки». Единственная формула, позволяющая сохранить нынешний состав, — это ввести Браима в «основу», рядом с Родриго. Пока Карло Анчелотти не проявлял особого доверия к Браиму, поэтому такой вариант кажется маловероятным.

9 комментариев

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Timur Evdokimov
Дайте шанс Браиму!
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Akosha Akbarov
Может Браима увидим вместо Вини ?
+3
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+3
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Makar Tert
мне кажется второй вариант самый логичный и самый предсказуемый от Анчи
+1
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Геннадий Чеботарев
какие могут быть проблемы? родного на лево а браима справа ставить. и ни каких проблем. а центр нельзя трогать,их наоборот надо наигрывать и наигрывать,что бы понимали друг друга без слов.
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FRM
пора вызвать в первую команду Альваро Родригеса
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yusupov_kazbek@icloud.com
Диас дать тем игре.он талантливый парень.и он игрок Реала .ему надо дать шанс .
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Геннадий Чеботарев
Ответ Makar Tert
мне кажется второй вариант самый логичный и самый предсказуемый от Анчи
а потом сразу последует самый логичный ход от перца
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Arzigul Arzigul
Ответ Akosha Akbarov
Может Браима увидим вместо Вини ?
Может быть
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