«Соболев – средний игрочок, ничем не помог «Зениту». Может, проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи». Валерий Новиков раскритиковал форварда петербуржцев
Валерий Новиков: Соболев – средний игрочок.
Валерий Новиков не впечатлен игрой Александра Соболева за «Зенит».
«Соболев ничем не помог «Зениту». Получается, средний игрочок.
Не знаю, переоценил ли его «Зенит», но он точно не оправдал надежд, которые на него возлагались, мягко скажем. Нападающий должен забивать голы, а забивает он мало.
Может быть, его проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи. Если психика неустойчивая, то перепады будут и на футбольном поле, и в жизни.
Говорили, что у Соболева бывают перепады настроения. Но пускай это будет головной болью «Зенита», – сказал бывший вратарь ЦСКА.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25604 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
Получается, что за последний год оный бывший вратарь ЦСКА одарил мир двумя высказываниями об Акинфееве (что логично - вратарь ЦСКА), одном - о Вагнере Лаве (в целом тоже), одним - об электросамокатах (непонятно, но пусть) и аж целыми тремя - о Соболеве, который вроде как и не вратарь, и в ЦСКА никогда не играл.
Вопрос - это любовь или способ заработка? Потому что иначе столь пристальное внимание к Соболеву, пожалуй, необъяснимо.
Что ж, армейцы с очень большим стажем его, наверное, помнят, но в целом, он комментирует уровень, на котором сам никогда не играл (это с учетом двух матчей за сборную).
А еще он играл в такие времена, что:
"После сезона 1987 года Новиков, потерявший место в основе, решил продолжить карьеру в Чехословакии, выступая в первенстве Вооруженных сил, где и завершил карьеру футболиста.[2]"
1987-м ему было 30 лет.