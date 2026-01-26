  • Спортс
  • «Соболев – средний игрочок, ничем не помог «Зениту». Может, проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи». Валерий Новиков раскритиковал форварда петербуржцев
6

«Соболев – средний игрочок, ничем не помог «Зениту». Может, проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи». Валерий Новиков раскритиковал форварда петербуржцев

Валерий Новиков: Соболев – средний игрочок.

Валерий Новиков не впечатлен игрой Александра Соболева за «Зенит».

«Соболев ничем не помог «Зениту». Получается, средний игрочок.

Не знаю, переоценил ли его «Зенит», но он точно не оправдал надежд, которые на него возлагались, мягко скажем. Нападающий должен забивать голы, а забивает он мало.

Может быть, его проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи. Если психика неустойчивая, то перепады будут и на футбольном поле, и в жизни.

Говорили, что у Соболева бывают перепады настроения. Но пускай это будет головной болью «Зенита», – сказал бывший вратарь ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Соболев
logoСоветский спорт
Валерий Новиков
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удобно, когда на сайте есть сводка материалов с персонажем. В данном случае - с Новиковым.

Получается, что за последний год оный бывший вратарь ЦСКА одарил мир двумя высказываниями об Акинфееве (что логично - вратарь ЦСКА), одном - о Вагнере Лаве (в целом тоже), одним - об электросамокатах (непонятно, но пусть) и аж целыми тремя - о Соболеве, который вроде как и не вратарь, и в ЦСКА никогда не играл.

Вопрос - это любовь или способ заработка? Потому что иначе столь пристальное внимание к Соболеву, пожалуй, необъяснимо.
Ну раз сам Валерий Новиков раскритиковал…
Повод прочитать про него на Википедии.
Что ж, армейцы с очень большим стажем его, наверное, помнят, но в целом, он комментирует уровень, на котором сам никогда не играл (это с учетом двух матчей за сборную).
А еще он играл в такие времена, что:
"После сезона 1987 года Новиков, потерявший место в основе, решил продолжить карьеру в Чехословакии, выступая в первенстве Вооруженных сил, где и завершил карьеру футболиста.[2]"

1987-м ему было 30 лет.
Соболев просто не знает куда бежать... Зачем бежать... Кому бежать...
Материалы по теме
Колыванов о Соболеве: «Один из последних шансов проявить себя в «Зените», конкурентов меньше. Он точно получит больше игрового времени»
25 января, 04:43
Соболев забил в 1-м матче «Зенита» на сборах – форвард не стал бить в касание по пустым воротам, а обыграл защитника и вратаря «Шанхай Порт»
22 января, 17:00
Мостовой о Соболеве: «Его уровень должен оценивать Семак, а не я. Других россиян, способных играть в атаке «Зенита»  на высоком уровне, в РПЛ сейчас нет»
20 января, 18:40
