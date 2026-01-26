Сафонов вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» после перелома руки

Сафонов вернулся к тренировкам с командой.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов был замечен на тренировке в общей группе на следующий день после победы парижан над «Осером» (1:0), сообщает Planete PSG.

Отмечается, что возвращение россиянина к игре может состояться в матче против «Страсбура» в воскресенье.

Напомним, Сафонов сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой он отбил четыре удара подряд.