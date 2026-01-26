Булыкин о сборе фанатами «Крыльев» денег: «Смешные суммы, даже не сотая часть от долга. «Химки» уже умерли, есть «Ростов» с проблемами – нас ждут тяжелые времена без бюджетных средств»
Дмитрий Булыкин не впечатлен попытками фанатов «Крыльев Советов» погасить долги клуба.
«Это больше смешная история, чем грустная. Она показывает, что в нашем футболе явно что-то не в порядке. Болельщики «Крыльев» собирают по 500 или 1000 рублей – это смешные суммы. Это даже не сотая часть от долга клуба. Для меня это больше информационный повод. Помощи здесь я никакой не вижу. Вряд ли кто-то из болельщиков выделит 50 млн, и то – этого откажется недостаточно. Скорее всего, они пойдут в никуда. В этом вопросе нужно разбираться комплексно и искать виноватых.
«Крылья Советов» – это клуб с историей и в хорошем регионе. Нужно обязательно разобраться с этой историей. Команда с такими хорошими болельщиками не должна пропадать.
В чем причина возникновения таких ситуаций? Неэффективное использование средств. Мы знаем, что в нашем чемпионате в основном они бюджетные. А когда этим вопросом занимается не разбирающийся в футболе человек, долги накапливаются по принципу снежного кома. Без новых вливаний с этим трудно что-то делать.
Мы видим, что «Химки» уже умерли, у «Крыльев» все не очень, плюс тот же «Ростов» со своими проблемами. Нас ждут очень тяжелые времена без бюджетных средств. Но это и хорошо, может… Потому что отношение к средствам у команд станет совсем другое», – заявил бывший форвард сборной России.
Англия вообще так пример, можете загуглить кто владеет Реалом, Барселоной, если бы это были жители самарской области, ходить им по полю в лаптях:)))
Можно сколько угодно кивать на государство, но Аршавин был прав, Ваши ожидания - Ваши проблемы, а главная проблема знаете в чём? Я бы добавил ещё один вопрос зрителю, а что Вы хотели за эти деньги? Бесплатный футбол? Ну вот Вам РПЛ радуйтесь, наше бесплатное, с гос.поддержкой + лимит. Что получилось то получилось.
Болельщики у тебя виноваты оказывается.
А то что Россия достаточна богатая страна только одними природными ресурсами, а жируют у нас одни и те же клубы, тут уже не в болельщиках проблема, а намного выше
Да конечно основная проблема это руководство, которое интересует в первую очередь свой заработок
Но ты "браток" такой же как Булыкин...
А о ситуации в целом,такого быть не должно…..
"Кубань" умерла не столько потому, что появился "Краснодар". "Кубань" умерла, когда ушёл так яро ненавидимый фанатами Александр Ткачёв. Его ненавидили, его обвиняли во всех бедах в годах "лифтования", ему свистели всем стадионом. И только единицы понимали, что он своей волей держит клуб на плаву, держит на бюджете, находит "владельцев" и спонсоров. Одно ему в вину ставлю - не отдал в середине нулевых клуб Галицкому, а тот готов был взять как есть со всеми долгами. "Краснодар" появился по сути назло, тому, что не отдали ему "Кубань".
В июне 2021 года включён в федеральный список партии «Родина» для участия в выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва."