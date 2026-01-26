Булыкин о сборе фанатами «Крыльев» денег: «Смешные суммы, даже не сотая часть от долга. «Химки» уже умерли, есть «Ростов» с проблемами – нас ждут тяжелые времена без бюджетных средств»

Дмитрий Булыкин: сборы фанатами «Крыльев» денег – это скорее смешно, чем грустно.

Дмитрий Булыкин не впечатлен попытками фанатов «Крыльев Советов» погасить долги клуба.

«Это больше смешная история, чем грустная. Она показывает, что в нашем футболе явно что-то не в порядке. Болельщики «Крыльев» собирают по 500 или 1000 рублей – это смешные суммы. Это даже не сотая часть от долга клуба. Для меня это больше информационный повод. Помощи здесь я никакой не вижу. Вряд ли кто-то из болельщиков выделит 50 млн, и то – этого откажется недостаточно. Скорее всего, они пойдут в никуда. В этом вопросе нужно разбираться комплексно и искать виноватых.

«Крылья Советов» – это клуб с историей и в хорошем регионе. Нужно обязательно разобраться с этой историей. Команда с такими хорошими болельщиками не должна пропадать.

В чем причина возникновения таких ситуаций? Неэффективное использование средств. Мы знаем, что в нашем чемпионате в основном они бюджетные. А когда этим вопросом занимается не разбирающийся в футболе человек, долги накапливаются по принципу снежного кома. Без новых вливаний с этим трудно что-то делать.

Мы видим, что «Химки» уже умерли, у «Крыльев» все не очень, плюс тот же «Ростов» со своими проблемами. Нас ждут очень тяжелые времена без бюджетных средств. Но это и хорошо, может… Потому что отношение к средствам у команд станет совсем другое», – заявил бывший форвард сборной России.