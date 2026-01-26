  • Спортс
  Булыкин о сборе фанатами «Крыльев» денег: «Смешные суммы, даже не сотая часть от долга. «Химки» уже умерли, есть «Ростов» с проблемами – нас ждут тяжелые времена без бюджетных средств»
57

Булыкин о сборе фанатами «Крыльев» денег: «Смешные суммы, даже не сотая часть от долга. «Химки» уже умерли, есть «Ростов» с проблемами – нас ждут тяжелые времена без бюджетных средств»

Дмитрий Булыкин: сборы фанатами «Крыльев» денег – это скорее смешно, чем грустно.

Дмитрий Булыкин не впечатлен попытками фанатов «Крыльев Советов» погасить долги клуба.

«Это больше смешная история, чем грустная. Она показывает, что в нашем футболе явно что-то не в порядке. Болельщики «Крыльев» собирают по 500 или 1000 рублей – это смешные суммы. Это даже не сотая часть от долга клуба. Для меня это больше информационный повод. Помощи здесь я никакой не вижу. Вряд ли кто-то из болельщиков выделит 50 млн, и то – этого откажется недостаточно. Скорее всего, они пойдут в никуда. В этом вопросе нужно разбираться комплексно и искать виноватых.

«Крылья Советов» – это клуб с историей и в хорошем регионе. Нужно обязательно разобраться с этой историей. Команда с такими хорошими болельщиками не должна пропадать.

В чем причина возникновения таких ситуаций? Неэффективное использование средств. Мы знаем, что в нашем чемпионате в основном они бюджетные. А когда этим вопросом занимается не разбирающийся в футболе человек, долги накапливаются по принципу снежного кома. Без новых вливаний с этим трудно что-то делать.

Мы видим, что «Химки» уже умерли, у «Крыльев» все не очень, плюс тот же «Ростов» со своими проблемами. Нас ждут очень тяжелые времена без бюджетных средств. Но это и хорошо, может… Потому что отношение к средствам у команд станет совсем другое», – заявил бывший форвард сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну ты и ....., булыкин,люди ради клуба готовы оплачивать долги и не важно сколько они отправляют. Кончено это не 85 летние московские бабушки,оторые несколько лямов мошенникам отправляют,да еще и хату переписывают. Спасибо бы людям сказали и потом выделили абонементы или еще что-то,так как они не ради вас,хари зажравшиеся донатят,а ради любви к команде.
Ответ Rurik Gislasson
Ну ты и ....., булыкин,люди ради клуба готовы оплачивать долги и не важно сколько они отправляют. Кончено это не 85 летние московские бабушки,оторые несколько лямов мошенникам отправляют,да еще и хату переписывают. Спасибо бы людям сказали и потом выделили абонементы или еще что-то,так как они не ради вас,хари зажравшиеся донатят,а ради любви к команде.
Тут может не так всё однозначно, почему в АПЛ за победу в чемпионате Ливер получил 213 млн евро, а Краснодар у нас 1,25 лярда рублей 14 млн евро +/-? Конечно там и спонсорские деньги важны и всё такое, но главное в другом ТВ или интернет зритель платит за матчи АПЛ деньгами, а наш зритель любовью и может собрать целых 70тыс рублей. Им не жалко, какие болельщики, такой и футбол.
Англия вообще так пример, можете загуглить кто владеет Реалом, Барселоной, если бы это были жители самарской области, ходить им по полю в лаптях:)))
Можно сколько угодно кивать на государство, но Аршавин был прав, Ваши ожидания - Ваши проблемы, а главная проблема знаете в чём? Я бы добавил ещё один вопрос зрителю, а что Вы хотели за эти деньги? Бесплатный футбол? Ну вот Вам РПЛ радуйтесь, наше бесплатное, с гос.поддержкой + лимит. Что получилось то получилось.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Тут может не так всё однозначно, почему в АПЛ за победу в чемпионате Ливер получил 213 млн евро, а Краснодар у нас 1,25 лярда рублей 14 млн евро +/-? Конечно там и спонсорские деньги важны и всё такое, но главное в другом ТВ или интернет зритель платит за матчи АПЛ деньгами, а наш зритель любовью и может собрать целых 70тыс рублей. Им не жалко, какие болельщики, такой и футбол. Англия вообще так пример, можете загуглить кто владеет Реалом, Барселоной, если бы это были жители самарской области, ходить им по полю в лаптях:))) Можно сколько угодно кивать на государство, но Аршавин был прав, Ваши ожидания - Ваши проблемы, а главная проблема знаете в чём? Я бы добавил ещё один вопрос зрителю, а что Вы хотели за эти деньги? Бесплатный футбол? Ну вот Вам РПЛ радуйтесь, наше бесплатное, с гос.поддержкой + лимит. Что получилось то получилось.
Ерунду не пиши, в 90е и начало 2000е, стадион в самаре всегда полон был и нтв +подключали, чтоб лигу чемпионов в 2 часа ночи смотреть.
Болельщики у тебя виноваты оказывается.
А то что Россия достаточна богатая страна только одними природными ресурсами, а жируют у нас одни и те же клубы, тут уже не в болельщиках проблема, а намного выше
Да конечно основная проблема это руководство, которое интересует в первую очередь свой заработок
Но ты "браток" такой же как Булыкин...
как то некрасиво, люди искренне болеют за клуб, собирают кто сколько может, а он смеется над ними, нет у тебя сердца Дима
Ответ Slava Mill
как то некрасиво, люди искренне болеют за клуб, собирают кто сколько может, а он смеется над ними, нет у тебя сердца Дима
Так он не над людьми смеётся(
А о ситуации в целом,такого быть не должно…..
Ответ Карп_Валерин
Так он не над людьми смеётся( А о ситуации в целом,такого быть не должно…..
в его словах я этого не вижу, я вижу: "история смешная, болельщики собирают смешные суммы, это вообще не помощь, это инфоповод, их деньги пойдут в никуда"
Интересно. Это типо появился частный Акрон, давайте убьём бюджетные Крылья? 🤔Это как перестали тянуть Кубань, когда появился Краснодар? Убийство КС будет конечно преступлением. Это величина в нашем футболе команда практически во всех сезонах РПЛ играла 🤷🏻
Ответ Красная стрела
Интересно. Это типо появился частный Акрон, давайте убьём бюджетные Крылья? 🤔Это как перестали тянуть Кубань, когда появился Краснодар? Убийство КС будет конечно преступлением. Это величина в нашем футболе команда практически во всех сезонах РПЛ играла 🤷🏻
В начале года такие мысли и были
Ответ Красная стрела
Интересно. Это типо появился частный Акрон, давайте убьём бюджетные Крылья? 🤔Это как перестали тянуть Кубань, когда появился Краснодар? Убийство КС будет конечно преступлением. Это величина в нашем футболе команда практически во всех сезонах РПЛ играла 🤷🏻
Немного не так. Да, бюджетные клубы - это кормушка для нечистоплотных у власти. Но тянут бюджетный клуб пока он выполняет социальную роль, а самое главное, пока все же есть люди у власти, которые понимают значимость клуба и даже любят.
"Кубань" умерла не столько потому, что появился "Краснодар". "Кубань" умерла, когда ушёл так яро ненавидимый фанатами Александр Ткачёв. Его ненавидили, его обвиняли во всех бедах в годах "лифтования", ему свистели всем стадионом. И только единицы понимали, что он своей волей держит клуб на плаву, держит на бюджете, находит "владельцев" и спонсоров. Одно ему в вину ставлю - не отдал в середине нулевых клуб Галицкому, а тот готов был взять как есть со всеми долгами. "Краснодар" появился по сути назло, тому, что не отдали ему "Кубань".
"Скорее всего, они пойдут в никуда" - как это никуда? В карман нужных людей они пойдут. Любая отрасль с государственными деньгами - отличное место для коррупции и распила денег
Ответ фанат Ска хабаровска
"Скорее всего, они пойдут в никуда" - как это никуда? В карман нужных людей они пойдут. Любая отрасль с государственными деньгами - отличное место для коррупции и распила денег
"15 июня 2019 года Булыкин сообщил о том, что намерен выдвигаться кандидатом в депутаты в Мосгордуму по 43 избирательному округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники) на предстоящих 8 сентября выборах в качестве самовыдвиженца[84]. Но не участвовал в выборах, не сумев набрать достаточное количество подписей для регистрации кандидатом в МГД.

В июне 2021 года включён в федеральный список партии «Родина» для участия в выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва."
Зато люди при деньгах, которые работают или работали в КС, ни копейки не вложили в эту акцию.
В принципе по 500 руб хватило бы, если каждый житель Самары внес бы.
Ответ &_Bishep_&
В принципе по 500 руб хватило бы, если каждый житель Самары внес бы.
Я бы больше пожертвовал, но когда такая чехарда в руководстве КС никто не уверен, что данные средства пойдут во благо клуба. Тут еще не известно сколько владельцев у клуба и сколько у кого акций. Я зная что сейчас у руководства нерусь даже копейки не дам
Ответ Куйбышевец
Я бы больше пожертвовал, но когда такая чехарда в руководстве КС никто не уверен, что данные средства пойдут во благо клуба. Тут еще не известно сколько владельцев у клуба и сколько у кого акций. Я зная что сейчас у руководства нерусь даже копейки не дам
Конечно, должна быть полная прозрачность, куда деньги идут. Иначе кому охота подкармливать жуликов.
Я так понял основные долги эти раздутые зарплаты игроков и отчисления агентам
Ответ Филипп Юзбашев
Я так понял основные долги эти раздутые зарплаты игроков и отчисления агентам
Павел Андреев вошел в чат )) по факту с Осинькиным который 8 лямов получал , тупо грабил Крылья
Ответ Филипп Юзбашев
Я так понял основные долги эти раздутые зарплаты игроков и отчисления агентам
А у бюджетных клубов обычно кроме сейфа с контрактами и долгов и нет ничего. Стадион на балансе города или аффелированных структур и арендуется. База тоже. Академия вообще отдельное по бумагом юр.лицо.
Время жить по средствам. Хорошо бы ещё топов кто-то попинал.
Ответ Алексей Софронов_1116242375
Время жить по средствам. Хорошо бы ещё топов кто-то попинал.
Так там зп по 10-12 млн в месяц! В крыльях!!! Которые всегда на 20-22 месте….
Ответ 8gwjnyzvd8
Так там зп по 10-12 млн в месяц! В крыльях!!! Которые всегда на 20-22 месте….
Нет в "КС" ни у кого такой з/п. Установлен потолок 3 млн./мес.
А я давно предлагал расформировать наш зенит
Ответ Junior Soprano
А я давно предлагал расформировать наш зенит
Хорошая идея и создать городской клуб "Петербург", который будет финансироваться как большинство российских клубов.
Дело разве в сумме? Болельщики Крыльев Советов единственные, кто поддерживает клуб, а не наблюдает со стороны за попытками слить его.
