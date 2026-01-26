Мбемо забил «Арсеналу», «Ман Сити» и «Ливерпулю» в АПЛ в дебютном сезоне за «МЮ» – первым после ван Перси в сезоне-2012/13
Бриан Мбемо забил «Арсеналу», «Ман Сити» и «Ливерпулю» в первом сезоне за «МЮ».
Бриан Мбемо стал первым игроком «МЮ» за 13 лет, забившим «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в дебютном сезоне АПЛ за клуб.
В воскресенье Мбемо забил в матче 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2). В предыдущем матче форвард забил в ворота «Манчестер Сити» (2:0), а в октябре отметился голом в игре с «Ливерпулем» (2:1).
Последним футболистом «МЮ», которому удавалось забить всем трем клубам в одном розыгрыше АПЛ, был Маркус Рэшфорд в сезоне-2022/23. В дебютном сезоне за «Манчестер Юнайтед» никому не удавалось сделать это после Робина ван Перси в сезоне-2012/13.
Статистику Мбемо, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда» летом 2025 года, можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
13 комментариев
Ван Перси божил в том сезоне. Старина Венгер отлично подготовил бойца для МЮ.
Просто очень хотел, наконец, стать чемпионом 😄
Он ещё и тоттенхему забивал)
Форвард таранного типа. Чем то Руни напоминает
Какой же топарь🔥
Как же хорошо что взяли его топ игрок трудяга, и хорошо что не взяли декереша абсолютно ничего не показал в игре. Да у нас есть нестабильный бен но его игра тоже меняется в лучшую сторону при флетчере_каррике.
Чел, который вышел из шипа можно сказать, да, он из Франции, но окреп именно в шипе
То ли ещё будет !
Но все равно у него не будет медали АПЛ в дебютном сезоне за МЮ)
в АПЛ возможно всё
Вы бы свою медаль не профукали
Плюс оставил Челси вдесятиром
