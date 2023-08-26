В рамках 3-го тура Ла Лиги «Реал» отправился в гости к «Сельте». Для подопечных Анчелотти матч начался неприятно: хозяева забили на 3-й минуте, но гол был отменен.

Вскоре «сливочных» ждала еще одна неприятность. Винисиус получил травму.

Игроку долго оказывали помощь на поле.

На 18-й минуте бразильца заменил Хоселу. Вини сам дошел до скамейки запасных.

На бровке медики продолжили колдовать над вингером.

Винисиус остался досматривать матч на скамейке запасных. Выглядел игрок подавленным.

У Винисиуса возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра. Степень тяжести травмы пока неизвестна.

«Мадрид» уже остался без Милитао и Куртуа, которые порвали «кресты» в самом начале сезона. Потеря Вини станет для «сливочных» болезненной. С начала сезона 2021/22 только Карим Бензема забил за «Реал» в Ла Лиге больше голов, чем бразилец.

Здоровья!