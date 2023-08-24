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С Кепой и Камавингой. Заявка «Мадрида» на матч с «Сельтой»

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Карло Анчелотти определился с заявкой на завтрашний матч «Мадрида» против «Сельты». В список попали 19 футболистов первой команды, а также Диего Пиньейро, как третий вратарь и Нико Пас из «Кастильи».

Матч с «Сельтой» пропустят травмированные Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Дани Себальос и Ферлан Менди.

В этот раз Камавинга находится в отличной форме, в отличие от прошлой недели, когда его участие в матче с «Альмерией» было под сомнением, хотя в итоге Камавинга вышел на поле в концовке встречи. В заявку на завтра попал и Одриосола, который выбыл из состава на матч с «Альмерией» в последний момент из-за плохого самочувствия.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Сельтой»:

2 комментария

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дамьен
Ну все понятно. Единственно мне кажется Браиму надо шанс дать. Парень то выходит и старается.
+4
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Геннадий Чеботарев
Ответ дамьен
Ну все понятно. Единственно мне кажется Браиму надо шанс дать. Парень то выходит и старается.
Лунину надо 3-4 матча дать,что бы парень полностью втянулся , успокоился и набрался уверенности.
+2
-1
+1
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