Карло Анчелотти определился с заявкой на завтрашний матч «Мадрида» против «Сельты». В список попали 19 футболистов первой команды, а также Диего Пиньейро, как третий вратарь и Нико Пас из «Кастильи».

Матч с «Сельтой» пропустят травмированные Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Дани Себальос и Ферлан Менди.

В этот раз Камавинга находится в отличной форме, в отличие от прошлой недели, когда его участие в матче с «Альмерией» было под сомнением, хотя в итоге Камавинга вышел на поле в концовке встречи. В заявку на завтра попал и Одриосола, который выбыл из состава на матч с «Альмерией» в последний момент из-за плохого самочувствия.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Сельтой»: