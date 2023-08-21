Джуд Беллингхэм зарекомендовал себя как лидер «Реала» на поле и за его пределами после своего громкого трансфера из дортмундской «Боруссии» этим летом.

«Мадрид» выложил 103 миллиона евро за футболиста, но это решение уже принесло дивиденды: англичанин забил три гола и сделал результативную передачу в своих первых двух матчах Ла Лиги.

По данным издания Marca, футболка Беллингема под номером «5» входит в тройку самых продаваемых у «Реала» на данный момент. Лидером по популярности остается Винисиус, также в топ-3 попал французский полузащитник Эдуардо Камавинга.

Это показывает, что «Реал Мадрид» плавно переходит в новую эру, не ощущая отсутствия своих суперзвезд-ветеранов