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Карло Анчелотти: «У Камавинги небольшой дискомфорт, мы не станем рисковать»

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«Реал Мадрид» отправится в гости к «Альмерии» во втором туре Ла Лиги в эту субботу. Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем.

О матче с «Альмерией»

«Это хорошо организованная команда. На прошлой неделе они проиграли по пенальти, но заслуживали большего. Нас ждет интересный матч. «Альмерия» не из тех команд, что играют в закрытый футбол у своей вратарской. Мы со своей стороны хотим повторить успех, полученный в Бильбао».

О Кепе Аррисабалаге

«Кепа адаптируется, хорошо тренируется, но завтра в воротах будет Лунин. У Кепы уже очень высокий уровень, а Лунину нужен опыт. Завтра ротаций не будет. У нас два отличных вратаря, но один из них будет получать больше игрового времени».

О центральных защитниках

«Эта позиция у нас хорошо закрыта. Марвел тренируется, есть и другие игроки кантеры. Мы не планируем трансфер».

О расписании матча

«Нас это не волнует – футболисты привыкли играть в любых условиях».

О наградах УЕФА и рейтинге топ-10, куда не попал Вини

«Для меня Винисиус – один из лучших футболистов, если не лучший. Для меня этого достаточно. Меня уже ничего не удивляет в футболе».

«Я не знаю, как объяснить тот факт, что Вини не попал в число претендентов на награду. Но меня это особенно не волнует, как и его. Все знают, что он отличный футболист».

О Камавинге

«У Камавинги небольшой дискомфорт в ноге, была небольшая перегрузка мышц. Он в заявке, но мы не будем рисковать и завтра решим окончательно по поводу его игрового времени».

О Саудовской Аравии

«Они хотят покорить мир футбола и имеют право на это, пока соблюдают правила».

О травмах колена

«Сложно объяснить причины. Нужно учитывать множество факторов. Милитао был в полном порядке, но получил травму. С Куртуа аналогичная история. Мы не паникуем, думаю, что нам просто не повезло».

О Кроосе и Модриче

«Они оба в отличной форме. Они готовы играть».

Об Ансу Фати

«Это очень талантливый парень с большим будущим».

О правах Ла Лиги на трансляции из раздевалки

«Думаю, что «Мадрид» в праве не продавать права на видео из раздевалок. На мой взгляд установка камер там во время матчей не имеет смысла».

 

1 комментарий

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Fanat REALa
Пинтус реально лучший в мире тренер по физ подготовке.
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