📸 🎥 Камавинга отреагировал на забавный ролик о своей универсальности. Теперь волну фанатских мемов не остановить
В сети завирусился веселый ролик, обыгрывающий универсальность Камавинга. Автор предположил, что француз сможет заменить любого футболиста «Реала». Эдуардо способен качественно выйти вместо игроков, тренера и даже арбитра!
В видео автор играет с именем полузащитника. Эдуардо Камавинга превратилось в Тибо Камавинга, Серхио Камавинга [отсылка к Рамосу], Зинедин Камавинга, сэр Алекс Камавинга и далее по списку. Взгляните:
Видео оценил и его главный герой. Француз репостнул ролик с подписью:
«Оставьте меня в покое 😂😂».
Но болельщиков Камавинга только раззадорил! Они принялись клепать мемы про универсальность полузащитника.
Кто-то предположил, что Эдуардо может заменить сразу всю команду.
Полет фантазии завел фанатов очень далеко.
💭 «Анчелотти уволен. Не проблема».
Один креативщик решил, что Камавинга сможет заменить даже Джорджину.
💭 «Лучше, чем Кепа».
💭 «Он может заменить даже Переса».
💭 «Сердце, которое я получу при трансплантации».
Болельщики раскопали еще одно забавное видео о французе:
Как вам такой креатив фанатов? Что вы думаете о способностях Эдуардо?
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