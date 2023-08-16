В сети завирусился веселый ролик, обыгрывающий универсальность Камавинга. Автор предположил, что француз сможет заменить любого футболиста «Реала». Эдуардо способен качественно выйти вместо игроков, тренера и даже арбитра!

В видео автор играет с именем полузащитника. Эдуардо Камавинга превратилось в Тибо Камавинга, Серхио Камавинга [отсылка к Рамосу], Зинедин Камавинга, сэр Алекс Камавинга и далее по списку. Взгляните:

Видео оценил и его главный герой. Француз репостнул ролик с подписью:

«Оставьте меня в покое 😂😂».

Но болельщиков Камавинга только раззадорил! Они принялись клепать мемы про универсальность полузащитника.

Кто-то предположил, что Эдуардо может заменить сразу всю команду.

Полет фантазии завел фанатов очень далеко.

💭 «Анчелотти уволен. Не проблема».

Один креативщик решил, что Камавинга сможет заменить даже Джорджину.

💭 «Лучше, чем Кепа».

💭 «Он может заменить даже Переса».

💭 «Сердце, которое я получу при трансплантации».

Болельщики раскопали еще одно забавное видео о французе:

Как вам такой креатив фанатов? Что вы думаете о способностях Эдуардо?