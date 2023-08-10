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Беллингем отлично осваивается в «Реале»! Уже подкалывает новых одноклубников в соцсетях

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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В июне Беллингем подписал контракт с «Реалом». Англичанин смотался с «королевским клубом» в предсезонный тур и даже успел забить свой первый гол за «Мадрид» – в товарищеском матче против «Юнайтед».

Видимо, Джуд отлично осваивается в столице Испании, он уже подкалывает новых одноклубников! Первым от шуточек полузащитника пострадал Камавинга.

Как и Кроос, англичанин поделился фотографией в третьем комплекте формы «Реала» с подписью: «Путешествие начинается». Образ Беллингема дополнили стильные очки.

Камавинга не смог обделить вниманием модный аксессуар новичка и написал: «Мне нравятся твои очки». А в ответ француз получил дерзкое: «Ты на форму смотри, а не на мое лицо». Комментарий Джуда, кстати, получил от поклонников «королевского клуба» больше лайков.

Кроос тоже весьма забавно анонсировал новый комплект формы «Реала». Тони вспомнил, как в прошлом сезоне возмущался из-за футболок с воротниками.

Похоже, в «Реале» царит классная атмосфера.

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