Тибо Куртуа признался, что хочет остаться в «Мадриде» вплоть до завершения своей карьеры. В интервью для TLN TV бельгиец сказал:

«Я действительно счастлив здесь. Я хочу завершить карьеру в «Мадриде». Я оцениваю ситуацию год за годом, слежу за собой, чтобы как можно дольше играть на высоком уровне. Вот Луке Модричу уже 37, а он все еще хорош. К счастью, век голкиперов долог, так что я надеюсь, что смогу еще долго играть».

В 31 год у Куртуа впереди еще много лет карьеры. В ближайшее время «Мадрид» не расстанется с ним.