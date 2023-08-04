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«Луке 37, а он все еще хорош». Тибо Куртуа поделился планами по завершению карьеры

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Тибо Куртуа признался, что хочет остаться в «Мадриде» вплоть до завершения своей карьеры. В интервью для TLN TV бельгиец сказал:

«Я действительно счастлив здесь. Я хочу завершить карьеру в «Мадриде». Я оцениваю ситуацию год за годом, слежу за собой, чтобы как можно дольше играть на высоком уровне. Вот Луке Модричу уже 37, а он все еще хорош. К счастью, век голкиперов долог, так что я надеюсь, что смогу еще долго играть».

В 31 год у Куртуа впереди еще много лет карьеры. В ближайшее время «Мадрид» не расстанется с ним.

3 комментария

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ну тут главное, чтобы травмы стороной обошли)
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