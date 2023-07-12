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Трое игроков «Реала» наняли личного тренера и готовятся к сезону в Бразилии: в перерывах они записывают совместный трек🔥🔥🔥

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Судя по фото, парни «режимили» в отпуске.

Родриго Гоэс, Эдуардо Камавинга и Винисиус устроили свой тренировочный мини-лагерь в Бразилии.

Футболисты наняли тренера по физподготовке Матео Леона и уже во всю готовятся к сезону.

Хотя они и так в великолепной форме.

А в перерывах между тренировками троица пытается записать совместный трек - хотя больше это похоже на дурачество.

1 комментарий

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Марат Измайлов
Красавцы!
Настоящее и будущее РМ!
+2
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+2
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