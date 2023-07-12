Судя по фото, парни «режимили» в отпуске.

Родриго Гоэс, Эдуардо Камавинга и Винисиус устроили свой тренировочный мини-лагерь в Бразилии.

Футболисты наняли тренера по физподготовке Матео Леона и уже во всю готовятся к сезону.

Хотя они и так в великолепной форме.

А в перерывах между тренировками троица пытается записать совместный трек - хотя больше это похоже на дурачество.