Матч окончен
ЦСКА не выиграл у «Крыльев Советов» в 2-м туре РПЛ – 1:1. Витюгов ответил на гол Поповича
ЦСКА сыграл 1:1 с «Крыльями Советов».
ЦСКА поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
На 32-й минуте счет открыл Матия Попович. На 62-й забил Максим Витюгов.
Игра проходила на «ВЭБ Арене».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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