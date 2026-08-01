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  4. ЦСКА не выиграл у «Крыльев Советов» в 2-м туре РПЛ – 1:1. Витюгов ответил на гол Поповича

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ЦСКА не выиграл у «Крыльев Советов» в 2-м туре РПЛ – 1:1. Витюгов ответил на гол Поповича
ЦСКА сыграл 1:1 с «Крыльями Советов».

ЦСКА поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

На 32-й минуте счет открыл Матия Попович. На 62-й забил Максим Витюгов.

Игра проходила на «ВЭБ Арене».

Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 13:15, ВЭБ Арена
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
1 - 1
1.87xG0.53
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
90’
+3’
Бабкин
90’
Гальдамес
87’
Ороз
83’
Олейников   Ороз
83’
Рассказов   Шитов
Кисляк   Фиров
80’
Гонду   Мусаев
80’
Козлов   Алвес
72’
71’
Витюгов   Макаров
71’
Баняц   Гальдамес
64’
Рахманович   Крамарич
Глебов   Баринов
64’
Попович   Кармо
64’
63’
  Витюгов
2тайм
Перерыв
  Попович
32’
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Кисляк, Глебов, Козлов, Обляков, Попович, Гонду
Запасные: Гайич, Кисляк, Глебов, Попович, Абдулкадыров, Лукин, Бандикян, Матеус Рейс, Козлов, Гонду, Бесаев, Бориско
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Маликов, Джеффри, Баняц, Марин, Витюгов, Олейников, Рахманович, Дани Фернандес, Фролов, Рассказов, Кокарев, Лепский
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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35356 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЦСКА
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logoКрылья Советов
logoМатия Попович

Комментарии

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Шнякин, хватит продавать наших игроков! Угомонись!!! Давай про футбол. хватит сплетен! Правда слушать тебя невозможно... Да и в футболе ты не очень(
ОтветАлександр Елкин_1116964970
Шнякин, хватит продавать наших игроков! Угомонись!!! Давай про футбол. хватит сплетен! Правда слушать тебя невозможно... Да и в футболе ты не очень(
Да он просто не компетентный специалист...
Баринов просто дно. Проще десятером играть было бы
Гонду за межсезонье прибавил, шустрее двигается, открывается, перепасовывается. Попович прям сильно прибавил. В целом играют неплохо. Интересно, связано ли это с тем, что Баринов не на поле вторую игру подряд
ОтветAltHurrep
Гонду за межсезонье прибавил, шустрее двигается, открывается, перепасовывается. Попович прям сильно прибавил. В целом играют неплохо. Интересно, связано ли это с тем, что Баринов не на поле вторую игру подряд
Потенциал Поповича был виден ещё в прошлом сезоне. Надеюсь в этом он продолжит развиваться.
ОтветAltHurrep
Гонду за межсезонье прибавил, шустрее двигается, открывается, перепасовывается. Попович прям сильно прибавил. В целом играют неплохо. Интересно, связано ли это с тем, что Баринов не на поле вторую игру подряд
Шевелева ругают, а вон из копеечныех завозов какого брилианта откопал, Поповича.
Штрафной Облякова это какой то детский сад
Какое же дно этот Макаров. 5в 2 атака, этот уникум идет в дриблинг. Да его загнали неточной передачей но все рано надо было быстрее играть в пас тем более что много открытых была. Но этот русский Роббен пошел в дриблинг и потерял мяч.
ОтветАлександр Коларов
Какое же дно этот Макаров. 5в 2 атака, этот уникум идет в дриблинг. Да его загнали неточной передачей но все рано надо было быстрее играть в пас тем более что много открытых была. Но этот русский Роббен пошел в дриблинг и потерял мяч.
Легко смеяться над Макаровым, но атаку 5 в 2 сломал пасующий (вроде, Шитов), который при обилии опций катнул мимо всех
Ответeugene-vasilyev
Легко смеяться над Макаровым, но атаку 5 в 2 сломал пасующий (вроде, Шитов), который при обилии опций катнул мимо всех
Я согласен что пасующий обосрал атаку но Макаров ее окончательно потушил
Честно говоря, Мойзес в этих двух матчах РПЛ просто невероятно ужасен …
Куда пропала эта «машина», после увольнения неугодного ему тренера - вопрос.
ОтветКирилл
Честно говоря, Мойзес в этих двух матчах РПЛ просто невероятно ужасен … Куда пропала эта «машина», после увольнения неугодного ему тренера - вопрос.
Может этот тренер был прав тогда? А, все виноватым сделали тренера.
ОтветAxmat Cecenov
Может этот тренер был прав тогда? А, все виноватым сделали тренера.
Если вы почитаете мои комментарии под теми новостями, то я тогда как раз таки постоянно писал о том что Фабио конкретно в той ситуации с Мойзесом был прав.
Козлов кривоногий, как можно было не ударить даже
Ответrboroveev@gmail.com
Козлов кривоногий, как можно было не ударить даже
Три голевых момента уже запорол сегодня...
Ответrboroveev@gmail.com
Козлов кривоногий, как можно было не ударить даже
Фамилия обязывает 😁
Уберите Облякова,клоун, сколько ошибок в передачах.
Роль Облякова в команде, бегать по полю🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
главный вывод для игдисамова после матча должен быть - козлов никогда не должен выходить в старте
ОтветAltHurrep
главный вывод для игдисамова после матча должен быть - козлов никогда не должен выходить в старте
🤝
ОтветAltHurrep
главный вывод для игдисамова после матча должен быть - козлов никогда не должен выходить в старте
По хорошему, Козлов вообще не уровень ЦСКА.
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