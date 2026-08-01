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  4. Максименко об аэрофобии: «Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет»

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Максименко об аэрофобии: «Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет»
Максименко об аэрофобии: боюсь летать.

Александр Максименко признался, что страдает аэрофобией.

«Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет. Паника начинается в моментах. 

Я смотрел подкасты на YouTube, как там закрылки открываются, почему открываются, чтобы себя спокойнее чувствовать. Не помогает. Не всегда помогает», — сказал вратарь «Спартака» и сборной России в эфире YouTube-канала сборной России.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: YouTube-канал сборной России
logoСборная России по футболу
logoАлександр Максименко
logoСпартак
logoЗдоровье
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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А боязнь отбить пенальти как называется?
Ответandrew.p
А боязнь отбить пенальти как называется?
Пенальтифобия👌
Переходи в Ростов играть. Тут аэрофобия не грозит)
Видно,что и прыгать по углам особо не любишь,возможно,тоже страшно)
Максименко: Боюсь отбивать пенальти. Понимаю, что от меня в воротах ничего не зависит.
Потому и не прыгаю
Вот и раскрылась тайна почему за мячом в воротах не летает.
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