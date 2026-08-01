Максименко об аэрофобии: «Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет»
Максименко об аэрофобии: боюсь летать.
Александр Максименко признался, что страдает аэрофобией.
«Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет. Паника начинается в моментах.
Я смотрел подкасты на YouTube, как там закрылки открываются, почему открываются, чтобы себя спокойнее чувствовать. Не помогает. Не всегда помогает», — сказал вратарь «Спартака» и сборной России в эфире YouTube-канала сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: YouTube-канал сборной России
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