Максименко об аэрофобии: «Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет»

Максименко об аэрофобии: боюсь летать.

Александр Максименко признался, что страдает аэрофобией.

«Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет. Паника начинается в моментах.

Я смотрел подкасты на YouTube, как там закрылки открываются, почему открываются, чтобы себя спокойнее чувствовать. Не помогает. Не всегда помогает», — сказал вратарь «Спартака » и сборной России в эфире YouTube-канала сборной России.