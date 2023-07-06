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В конце сезона болельщики «Реала» шутили, что Камавинга может сыграть даже вратаря: судя по видео из отпуска, он действительно смог бы 🔥🔥🔥

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Эдуардо тащит не хуже Куртуа.

В конце июня стало известно, что 20-летний полузащитник дал согласие на продление контракта с мадридским клубом до 2028 года. Новый договор включает в себя существенное повышение заработной платы футболиста. Отступные в соглашении француза составят миллиард евро.

Детали такого контракта прорабатывались в течение всего сезона, а все договоренности были достигнуты недавно. Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 37 матчей за мадридцев в Ла Лиге, причем в конце сезона Эдуардо пришлось выходить на непривычной для себя позиции левого защитника, где француз был не менее надежен, чем в центре поля.

Болельщики даже шутили, что Эдуардо может заменить Куртуа при необходимости - в отпуске Камавинга доказал, что действительно может!

1 комментарий

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Саша Пышкин
Настоящий универсал, не то что в Спартаке)
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