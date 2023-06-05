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Бедный Анчелотти: ему приснилось, как «Реал» подписал топ-форвардов – но внезапно его разбудил Перес и предложил свой вариант

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В воскресенье «Реал» попрощался с Каримом Бензема. Кроме француза, клуб покинули еще Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас. Очеивдно, «Мадрид» активизируется на трансферном рынке и заполнит пробел в составе.

Тем временем в интернете решили пофантазировать, как выглядят мысли Карло Анчелотти прямо сейчас. Мультфильм начинается с приятной для Карло сцены: перед ним в форме «Мадрида» стоят Кейн, Фирмино, Осимхен и другие топ-форврады мира – но вдруг счастье обрывается рукой Переса, который предлагает альтернативный вариант.

4 комментария

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ЧакЧак
все будет хорошо
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Геннадий Чеботарев
а проснулся он в Рио.
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Vaksinator
кривожопый это рисовал
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Vlad
Ответ Геннадий Чеботарев
а проснулся он в Рио.
Геннадий, ты я вижу, тоже особо не жалуешь этого старика. Пусть уходит и этого чёрного примата с собой забирает
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