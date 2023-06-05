В воскресенье «Реал» попрощался с Каримом Бензема. Кроме француза, клуб покинули еще Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас. Очеивдно, «Мадрид» активизируется на трансферном рынке и заполнит пробел в составе.

Тем временем в интернете решили пофантазировать, как выглядят мысли Карло Анчелотти прямо сейчас. Мультфильм начинается с приятной для Карло сцены: перед ним в форме «Мадрида» стоят Кейн, Фирмино, Осимхен и другие топ-форврады мира – но вдруг счастье обрывается рукой Переса, который предлагает альтернативный вариант.