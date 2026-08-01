Угальде и Ливай могут покинуть «Спартак» после трансфера Даку

Форварды «Спартака » Ливай Гарсия и Манфред Угальде могут уйти из московского клуба, если красно-белые оформят переход форварда «Рубина » Мирлинда Даку , сообщает Metaratings.ru.

Интерес к Ливаю проявляют несколько команд из Саудовской Аравии. Представители Угальде же продолжают заниматься поиском нового клуба для костариканца. Варианты продолжения карьеры футболиста есть в Латинской Америке.

Официальных предложений по трансферам обоих нападающих «Спартак» пока не получал.

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. Его купили у «Твенте» за 13 млн евро. На счету форварда 27 голов в 92 матчах.

Гарсия перешел в «Спартак» из АЕК в феврале 2025 года за 18,7 млн евро. В составе московского клуба он провел 48 игр и забил 10 мячей.

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