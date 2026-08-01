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  4. Угальде и Ливай могут покинуть «Спартак» после трансфера Даку

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Угальде и Ливай могут покинуть «Спартак» после трансфера Даку

Форварды «Спартака» Ливай Гарсия и Манфред Угальде могут уйти из московского клуба, если красно-белые оформят переход форварда «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает Metaratings.ru.

Интерес к Ливаю проявляют несколько команд из Саудовской Аравии. Представители Угальде же продолжают заниматься поиском нового клуба для костариканца. Варианты продолжения карьеры футболиста есть в Латинской Америке.

Официальных предложений по трансферам обоих нападающих «Спартак» пока не получал.

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. Его купили у «Твенте» за 13 млн евро. На счету форварда 27 голов в 92 матчах.

Гарсия перешел в «Спартак» из АЕК в феврале 2025 года за 18,7 млн евро. В составе московского клуба он провел 48 игр и забил 10 мячей.

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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoМирлинд Даку
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoвозможные трансферы
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoЛивай Гарсия

Комментарии

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Статистика убийственная, Угальде нужно было продавать раньше и Ливая вообще не покупать)
ОтветКот_Вопрос
Статистика убийственная, Угальде нужно было продавать раньше и Ливая вообще не покупать)
Почитайте комментарии под новостями о, якобы, интересе ПСЖ к Угальде, там и за 30 лямов евро не хотели отдавать. Складывается ощущение, что мнение наших болел о трансферах на выход сродни цитате из одного фильма: "ещё рано... ещё рано... уже поздно"
ОтветКот_Вопрос
Статистика убийственная, Угальде нужно было продавать раньше и Ливая вообще не покупать)
Справедливости ради, статистику было бы правильнее считать в минутах на голевое действие, а не в количестве матчей.
Зенит тратит, но он каким то чудесным образом и умудряется и продавать за дорого. Спартак это бизнес по русски - покупаем дорого, отдаем бесплатно. Команда -"меценат"
ОтветВладимир Акимов
Зенит тратит, но он каким то чудесным образом и умудряется и продавать за дорого. Спартак это бизнес по русски - покупаем дорого, отдаем бесплатно. Команда -"меценат"
Комментарий удален пользователем
ОтветВладимир Акимов
Зенит тратит, но он каким то чудесным образом и умудряется и продавать за дорого. Спартак это бизнес по русски - покупаем дорого, отдаем бесплатно. Команда -"меценат"
Комментарий скрыт
Ага, Спартак отпустит всех и останется с одним Даку. Травм же по сезону не бывает! Для чего публиковать такие вбросы? Ну, бред же! Только чтобы комментов набрать.
ОтветEvgen Vynokurov
Ага, Спартак отпустит всех и останется с одним Даку. Травм же по сезону не бывает! Для чего публиковать такие вбросы? Ну, бред же! Только чтобы комментов набрать.
Ливая с его зарплатой практически нереально куда-то продать. Однако если случится чудо, и оба уйдут, просто купят кого-нибудь на скамейку.
Ну, не обоих сразу уж
Ливая - да, надо продать
Бесплатно, и с выплатой неустойки, как всегда? 😹
Не факт, что и Даку заиграет ;) Чего ему теперь потеть-то? Очевидно, выбил себе настолько жирнющий контракт, что в прошлом году и Зенит отказался его хотелки удовлетворить.
Я так понимаю в Рубин отправляются Ливай, Угальде и ещё 10,5 миллионов евро?
За 32 млн "частных" долларов купили. Интересно, за сколько продадут).
ОтветNogoi89
За 32 млн "частных" долларов купили. Интересно, за сколько продадут).
За 3,2
ОтветTopordo
За 3,2
Бывало и бесплатно отдавали. Посмотрим. Игроки молодые, на контракте, только вредитель из сможет продать сильно дешевле чем купил.
Угальде , Ливан у вас ещё есть маленький шанс. Используйте его .
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