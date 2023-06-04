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Лучший − Куртуа, худший − Камавинга. Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Атлетика»

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Последний матч для четырех игроков «сливочных».

Сегодня «Мадрид» официально закрыл очередной сезон. В последнем матче тура команда Анчелотти сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао − 1:1. Единственный гол у «сливочных» на счету Карима Бензема с пенальти.

Эта игра стала последней для француза и Марко Асенсио. Форвард вышел в основе и был заменен на 74-й минуте, а хавбека выпустили вместо Дани Себальоса на 58-й минуте, а заменили в добавленное ко второму тайму время, чтобы он также получил свою порцию аплодисментов. Два других игрока, которые расстанутся с командой (Азар и Мариано Диас) провели весь матч на скамейке запасных.

Мотивация «Атлетика» была проста: победа давала клубу шанс на попадание в еврокубки, но все также зависело от параллельного матча «Осасуны» и «Жироны». По итогу «Осасуна» победила, а «Бильбао» − нет. Лига Конференций уплыла к «красным».

Лучший игрок матча − Тибо Куртуа. Сегодня спас матч для «Мадрида», совершив сразу восемь сэйвов и предотвратив два гола.

Худший игрок матча − Эдуардо Камавинга. Не был особо хорош как в защитной составляющей, так и при подключениях.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Атлетика»? Пишите в комментариях.

2 комментария

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белошип
Получается еслиб Тибо не потащил пенку Реал этот матч проиграл)
Молодец гПерес что оставил старого труса на следующий сезон
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