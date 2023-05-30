Недавно дебютировал за «Кастилью».

Аргентинский юниор «Кастильи» Ники Пас привлек внимание Тони Крооса. Левоногий 18-летний хавбек способен играть как центрального, так и атакующего полузащитника.

«Этот парень должен тренироваться с нами каждый день, потому что он выдающийся, − выдал немец в интервью Marca.

Посмотрите видео и поймете, почему он так нравится Тони.

На самом деле, юношу уже не раз привлекали к тренировкам с первой командой и он даже однажды попал в заявку, но еще не дебютировал.

Наряду с Серхио Аррибасом и Альваро Родригесом, Пас входит в число кандидатом на место в основе «Мадрида». Признание со стороны игрока уровня Крооса приближает его к цели.