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Кроос назвал парня, который впечатлил его в «Мадриде». Выбор получился неожиданным

Нико Пас
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Недавно дебютировал за «Кастилью».

Аргентинский юниор «Кастильи» Ники Пас привлек внимание Тони Крооса. Левоногий 18-летний хавбек способен играть как центрального, так и атакующего полузащитника.

«Этот парень должен тренироваться с нами каждый день, потому что он выдающийся, − выдал немец в интервью Marca.

Посмотрите видео и поймете, почему он так нравится Тони.

На самом деле, юношу уже не раз привлекали к тренировкам с первой командой и он даже однажды попал в заявку, но еще не дебютировал.

Наряду с Серхио Аррибасом и Альваро Родригесом, Пас входит в число кандидатом на место в основе «Мадрида». Признание со стороны игрока уровня Крооса приближает его к цели.

1 комментарий

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Андрей Хенто
Нико отличный игрок, надеюсь, что ему в дальнейшем будут доверять. Жаль, что Аррибаса никто всерьез не рассматривает в первой команде, когда он выходил на поле, то кашу не портил.
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