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Рюдигер был разочарован тем, что не попал в старт «Реала» на матч против «Ман Сити»

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По информации Relevo, Антонио Рюдигер был разочарован решением Карло Анчелотти не выпускать его в стартовом составе на ответный матч против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

У немца было два повода для огорчения. Во-первых, Анчелотти в беседе с журналистами говорил, что Рюдигер был лучшим игроком в первой встрече команд. Во-вторых, Антонио считал, что он отлично сдерживал Холанда в прошлой игре и заслужил выйти в старте в ответном матче.

Relevo добавляет, что решение Анчелотти оставить немца на скамейке запасных стало неожиданностью для некоторых игроков «Реала», которые думали, что Камавинга начнет матч в полузащите, а Рюдигер сохранит свое место в защите.

По данным источника, немец, узнав о том, что не выйдет на поле с первых минут, показал свое недовольство жестами рук и мимикой. Одноклубникам даже пришлось успокаивать Тони.

На 63-й минуте матча защитник заменил на поле Модрича. После поражения со счетом 0:4 Рюдигер, явно расстроенный, пролетел мимо журналистов.

Остается надеяться, что Анчелотти сможет урегулировать небольшой конфликт с Антонио.

14 комментариев

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белошип
Очередной топ матч и очередной тренерский слив
И его ещё хотят оставить на следующий сезон,спасибо гПерес
+6
-3
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Геннадий Чеботарев
Ответ белошип
Очередной топ матч и очередной тренерский слив И его ещё хотят оставить на следующий сезон,спасибо гПерес
полностью солидарен. но перец его не оставит и это он решил ещё зимой.
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Критик плохой игроков
надо было поставить стартовый состав не понимаю Анчелотти почему пускал милитао что себе забил гол надо была оставить милатао запас а Рюдегира с первых минут пускат тогда не пропускали 4
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Нефанатик
Главным трансфером для Реала будет увольнение этого тренера.
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Александр Суоми
Ответ белошип
Очередной топ матч и очередной тренерский слив И его ещё хотят оставить на следующий сезон,спасибо гПерес
Полностью поддерживаю! Карло лажанулся! Акелла промахнулся!
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Критик плохой игроков
Ответ Геннадий Чеботарев
а то что первый голы прилетели из зоны ответственности Алабы ты не заметил? и два удара головой от холанда что вытянул Куртуа тоже были из зоны ответственности Алабы,ты этого тоже не видел? то что Рюдигера нодо было ставить в старте это даже не стоит обсуждать и то что вместо Алабы тоже не обсуждается.
а три гоол откуда пришел от зоны милитао это видил
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Критик плохой игроков
Ответ Геннадий Чеботарев
а то что первый голы прилетели из зоны ответственности Алабы ты не заметил? и два удара головой от холанда что вытянул Куртуа тоже были из зоны ответственности Алабы,ты этого тоже не видел? то что Рюдигера нодо было ставить в старте это даже не стоит обсуждать и то что вместо Алабы тоже не обсуждается.
ещё он забил свой ворота
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Критик плохой игроков
Ответ Геннадий Чеботарев
а то что первый голы прилетели из зоны ответственности Алабы ты не заметил? и два удара головой от холанда что вытянул Куртуа тоже были из зоны ответственности Алабы,ты этого тоже не видел? то что Рюдигера нодо было ставить в старте это даже не стоит обсуждать и то что вместо Алабы тоже не обсуждается.
милитао камавинга вабше не попали игру надо было поставить Васкес Рюдигер Алаба Начо ползашити тчуамени валверди камавинга кросс нападение винисус карим
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Геннадий Чеботарев
Ответ Критик плохой игроков
милитао камавинга вабше не попали игру надо было поставить Васкес Рюдигер Алаба Начо ползашити тчуамени валверди камавинга кросс нападение винисус карим
а ты не видел какую травму Камавинга получил в субботу? зачем вообще анчелоти ставил в субботу игроков основы играть? тут ещё основной вопрос почему команда в таком состоянии? почему все игроки играют ниже своих возможностей? это все вопросы тренера.
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Критик плохой игроков
Ответ Геннадий Чеботарев
а ты не видел какую травму Камавинга получил в субботу? зачем вообще анчелоти ставил в субботу игроков основы играть? тут ещё основной вопрос почему команда в таком состоянии? почему все игроки играют ниже своих возможностей? это все вопросы тренера.
Да это ошибка тренера когда я видел состав я сразу ругат тренера просто тупой состав но Рюдигер заслужил выйти с первый минут игри как он играл на Мадриде против Холланд
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Геннадий Чеботарев
Ответ Нефанатик
Главным трансфером для Реала будет увольнение этого тренера.
👌
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