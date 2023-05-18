14 комментариев

По информации Relevo, Антонио Рюдигер был разочарован решением Карло Анчелотти не выпускать его в стартовом составе на ответный матч против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

У немца было два повода для огорчения. Во-первых, Анчелотти в беседе с журналистами говорил, что Рюдигер был лучшим игроком в первой встрече команд. Во-вторых, Антонио считал, что он отлично сдерживал Холанда в прошлой игре и заслужил выйти в старте в ответном матче.

Relevo добавляет, что решение Анчелотти оставить немца на скамейке запасных стало неожиданностью для некоторых игроков «Реала», которые думали, что Камавинга начнет матч в полузащите, а Рюдигер сохранит свое место в защите.

По данным источника, немец, узнав о том, что не выйдет на поле с первых минут, показал свое недовольство жестами рук и мимикой. Одноклубникам даже пришлось успокаивать Тони.

На 63-й минуте матча защитник заменил на поле Модрича. После поражения со счетом 0:4 Рюдигер, явно расстроенный, пролетел мимо журналистов.

Остается надеяться, что Анчелотти сможет урегулировать небольшой конфликт с Антонио.