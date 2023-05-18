14 комментариев

Рюдигер был разочарован тем, что не попал в старт «Реала» на матч против «Ман Сити»
По информации Relevo, Антонио Рюдигер был разочарован решением Карло Анчелотти не выпускать его в стартовом составе на ответный матч против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
У немца было два повода для огорчения. Во-первых, Анчелотти в беседе с журналистами говорил, что Рюдигер был лучшим игроком в первой встрече команд. Во-вторых, Антонио считал, что он отлично сдерживал Холанда в прошлой игре и заслужил выйти в старте в ответном матче.
Relevo добавляет, что решение Анчелотти оставить немца на скамейке запасных стало неожиданностью для некоторых игроков «Реала», которые думали, что Камавинга начнет матч в полузащите, а Рюдигер сохранит свое место в защите.
По данным источника, немец, узнав о том, что не выйдет на поле с первых минут, показал свое недовольство жестами рук и мимикой. Одноклубникам даже пришлось успокаивать Тони.
На 63-й минуте матча защитник заменил на поле Модрича. После поражения со счетом 0:4 Рюдигер, явно расстроенный, пролетел мимо журналистов.
Остается надеяться, что Анчелотти сможет урегулировать небольшой конфликт с Антонио.
И его ещё хотят оставить на следующий сезон,спасибо гПерес