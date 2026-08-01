Игроки «Ростова-2» разыграли пенальти в матче Второй лиги Б – Чебураков ассистировал Суанову
Игрок «Ростова-2» с пенальти ассистировал партнеру в матче Второй лиги Б.
Во втором тайме матча 17-го тура LEON Второй лиги Б между «Ростовом-2» и «Нефтяником» Избербаш (5:0, второй тайм) хозяева необычным образом реализовали пенальти.
На 56-й минуте при счете 2:0 полузащитник Кирилл Чебураков, получив право на 11-метровый удар, не стал бить по воротам. Вместо этого он покатил мяч вперед на вбежавшего в штрафную Георгия Суанова, который в касание отправил мяч в сетку.
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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Спортс’’
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