Игроки «Ростова-2» разыграли пенальти в матче Второй лиги Б – Чебураков ассистировал Суанову

Игрок «Ростова-2» с пенальти ассистировал партнеру в матче Второй лиги Б.

Во втором тайме матча 17-го тура LEON Второй лиги Б между «Ростовом-2» и «Нефтяником » Избербаш (5:0, второй тайм) хозяева необычным образом реализовали пенальти.

На 56-й минуте при счете 2:0 полузащитник Кирилл Чебураков , получив право на 11-метровый удар, не стал бить по воротам. Вместо этого он покатил мяч вперед на вбежавшего в штрафную Георгия Суанова, который в касание отправил мяч в сетку.