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  4. Батраков с ассистом – лучший игрок матча «Махачкала» – «Локомотив» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2. Пиняев – худший с 5.8 балла

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Батраков с ассистом – лучший игрок матча «Махачкала» – «Локомотив» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2. Пиняев – худший с 5.8 балла
Батраков признан лучшим игроком матча «Махачкала» – «Локомотив» по Индексу ГОЛа.

Алексей Батраков получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Локомотивом» (2:1). Полузащитник железнодорожников отметился голевой передачей и заработал 8.2 балла. 

Оценки «Динамо»: Тимур Магомедов (7.5), Темиркан Сундуков (7.5), Муталип Алибеков (7.0), Андрес Аларкон (6.8), Александр Сандрачук (6.1), Даниил Лесовой (6.5), Марат Апшацев (6.3), Хуссем Мрезиг (8.0), Никита Глушков (8.1), Гамид Агаларов (6.4), Миро (7.7). 

Оценки «Локо»: Антон Митрюшкин (6.6), Лукас Фассон (6.7), Евгений Морозов (6.5), Жерзино Ньямси (6.7), Александр Сильянов (7.0), Артем Карпукас (6.8),  Сергей Пиняев (5.8), Алексей Батраков (8.2), Вадим Раков (7.2), Зелимхан Бакаев (6.2), Александр Руденко (6.4). 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35423 голоса
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ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЛокомотив
logoДинамо Махачкала
logoМуталип Алибеков
logoТимур Магомедов
logoТемиркан Сундуков
logoАлександр Сандрачук
logoАндрес Аларкон
logoДаниил Лесовой
logoГамид Агаларов
logoНикита Глушков 1994
logoМарат Апшацев
logoХуссем Мрезиг
logoАнтон Митрюшкин
logoЛукас Фассон
logoСергей Пиняев
logoАртем Карпукас
logoАлександр Сильянов
logoЕвгений Морозов
logoЖерзино Ньямси
logoЗелимхан Бакаев
logoАлексей Батраков
logoВадим Раков
logoАлександр Руденко 1999
logoГол
рейтинги

Комментарии

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Вали,Алексей,из этого болота,иначе сам утонешь...
Теперь хотелось бы понять критерии. Глушков гол + пас и не лучший?
Глушков гол+пас, лучший Батраков. Это русский Месси на ЧМ что ли?
ОтветGroznyi2024
Глушков гол+пас, лучший Батраков. Это русский Месси на ЧМ что ли?
Родри тогда уж
ОтветGroznyi2024
Глушков гол+пас, лучший Батраков. Это русский Месси на ЧМ что ли?
Да там вообще судя по оценкам Локо разорвал Динамо. Беспристрастное приложение спорца как никак и оценочки справедливые..
Полностью сдулся распиаренный в свое время Пиняев.
вРотенберг где бабки с продажи Воробьева? У команды нет нападающих, тут даже Галактионову не предъявишь
Единственное светлое пятно, даже в проваленном Локо матче. Без него будет совсем печаль, но лучше пусть переходит и прогрессирует дальше
Ну какой, нахрен, Батраков, цену поднять хотите?
До чего же противно всё в нашем футболе, Махачкала просто играла лучше, пацанчик делает 1+1, этого оказывается мало... П..ц!
Раков забил гол, Батраков отдал ассист...Пиняев набирает форму, в прошлом матче он забил гол!
Нужно отменить лучшего игрока, так как фктбол - это командная работа. Нельзя выделить одного игрока из числа 11. Это вызывает оскорбление и унижение по отнощению к другим игрокам.
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