Батраков с ассистом – лучший игрок матча «Махачкала» – «Локомотив» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2. Пиняев – худший с 5.8 балла

Батраков признан лучшим игроком матча «Махачкала» – «Локомотив» по Индексу ГОЛа.

Алексей Батраков получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Локомотивом » (2:1). Полузащитник железнодорожников отметился голевой передачей и заработал 8.2 балла.

Оценки «Динамо»: Тимур Магомедов (7.5), Темиркан Сундуков (7.5), Муталип Алибеков (7.0), Андрес Аларкон (6.8), Александр Сандрачук (6.1), Даниил Лесовой (6.5), Марат Апшацев (6.3), Хуссем Мрезиг (8.0), Никита Глушков (8.1), Гамид Агаларов (6.4), Миро (7.7).

Оценки «Локо»: Антон Митрюшкин (6.6), Лукас Фассон (6.7), Евгений Морозов (6.5), Жерзино Ньямси (6.7), Александр Сильянов (7.0), Артем Карпукас (6.8), Сергей Пиняев (5.8), Алексей Батраков (8.2), Вадим Раков (7.2), Зелимхан Бакаев (6.2), Александр Руденко (6.4).