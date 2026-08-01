Начо о Кукурелье в «Реале»: «Мегатрансфер. Он обладает идеальными качествами для «Мадрида»

Начо Фернандес: Кукурелья идеально подходит «Реалу».

Бывший защитник «Реала » Начо Фернандес заявил, что Марк Кукурелья способен достичь успеха в мадридском клубе.

28-летний защитник сборной Испании перешел в «Мадрид» из «Челси» этим летом.

– Что думаете о переходе Кукурельи в «Реал»?

– Думаю, что здесь подходит слово мегатрансфер. Интенсивность, стопроцентная самоотдача, постоянное желание бороться за свою команду…

Он обладает идеальными качествами для игры в «Реале». Кроме того, считаю, что сейчас он как раз тот футболист, который очень пригодится команде, поскольку в такие моменты требуется именно такая энергия и интенсивность.

Я хорошо знаю Кукурелью и, конечно, желаю ему всего наилучшего. Абсолютно уверен, что в «Реале» он продолжит воплощать свои мечты и достигать поставленных целей. Желаю ему огромной удачи, – сказал Начо.