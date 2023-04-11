Совсем скоро «Мадрид» сыграет в первом матче 1/4 финала ЛЧ против «Челси».

Поклонники «королевского клуба» уже выбрали идеальный состав своей команды на предстоящую встречу. Фанаты уверены, что в старте должны выйти футболисты, которые начали победный матч против «Барселоны»:

Своими соображениями болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Анчелотти вывел идеальную формулу «Мадрида» в последнем класико. Зачем что-то менять?»

💭 «В победном класико наш состав был сбалансированным. Команда выглядела безупречно. Против такого «Реала» «Челси» однозначно не выдержит».

💭 «Камавинга должен играть слева. Против «Челси» мы должны выйти тем же составом, что и против «Барсы». Это будет великолепно!»

💭 «Мы только что унизили «Барселону» со счетом 4:0 на их заднем дворе. Давайте выпустим на поле тех же парней против «Челси», посмотрим, что англичане смогут нам противопоставить».

💭 «Карло, пожалуйста, выпусти тот же состав, что и на игру с «Барсой»! Тогда ты увидишь, как «Челси» падет».

А вот и тот самый стартовый состав «Реала», обыгравший «Барселону» на «Камп Ноу» в прошлую среду:

Как вам такой состав? Кто, по вашему, должен выйти в старте «Мадрида» на матч Лиги чемпионов?