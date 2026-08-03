«Комо» купит Чалобу у «Челси» за 30+6 млн евро
Чалоба близок к переходу в «Комо».
«Комо» согласовал с «Челси» трансфер Трево Чалобы.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы устно договорились о сделке. «Комо» заплатит за 27-летнего защитника 30 млн евро, еще 6 млн евро «Челси» может получить в виде бонусов. Соглашение также предусматривает процент от перепродажи.
В прошлом сезоне Чалоба забил 3 гола в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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В идеальном мире он должен быть 5 выбором Челси на позицию. Видимо Алонсо ему такое место и отвел.
Пусть лучше Ачимпонг привозит, но получает минуты, разница в таланте между ним и Чалобычем громадна.
Но удачи.
Ну и сам факт его возвращения из аренды, где при травме бездарной Фыфаны все ломается и некому играть — это тотал завал работы спортдураков.