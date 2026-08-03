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  4. «Комо» купит Чалобу у «Челси» за 30+6 млн евро

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«Комо» купит Чалобу у «Челси» за 30+6 млн евро
Чалоба близок к переходу в «Комо».

«Комо» согласовал с «Челси» трансфер Трево Чалобы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы устно договорились о сделке. «Комо» заплатит за 27-летнего защитника 30 млн евро, еще 6 млн евро «Челси» может получить в виде бонусов. Соглашение также предусматривает процент от перепродажи.

В прошлом сезоне Чалоба забил 3 гола в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoКомо
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoТрево Чалоба
logoЧелси
Фабрицио Романо

Комментарии

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Многие хейтят Челси за неадекватные покупки...но как же они круто при этом умеют продавать )
ОтветHealth
Многие хейтят Челси за неадекватные покупки...но как же они круто при этом умеют продавать )
Да не сказал бы, что прям развели. Продажа на свои деньги. Если бы за тридцатку ушел Бадиашиль, тут конечно было бы мое почтение...
ОтветMediff
Да не сказал бы, что прям развели. Продажа на свои деньги. Если бы за тридцатку ушел Бадиашиль, тут конечно было бы мое почтение...
Он воспитанник, его продажа зачтется как чистая прибыль, в отличие от того же Бадиашиля
Хороший парень и вечный середняк.
В идеальном мире он должен быть 5 выбором Челси на позицию. Видимо Алонсо ему такое место и отвел.
Пусть лучше Ачимпонг привозит, но получает минуты, разница в таланте между ним и Чалобычем громадна.

Но удачи.
ОтветProper Chels
Хороший парень и вечный середняк. В идеальном мире он должен быть 5 выбором Челси на позицию. Видимо Алонсо ему такое место и отвел. Пусть лучше Ачимпонг привозит, но получает минуты, разница в таланте между ним и Чалобычем громадна. Но удачи.
Да вряд ли. Просто это единственный, кого легко продать.

Ну и сам факт его возвращения из аренды, где при травме бездарной Фыфаны все ломается и некому играть — это тотал завал работы спортдураков.
ОтветProper Chels
Хороший парень и вечный середняк. В идеальном мире он должен быть 5 выбором Челси на позицию. Видимо Алонсо ему такое место и отвел. Пусть лучше Ачимпонг привозит, но получает минуты, разница в таланте между ним и Чалобычем громадна. Но удачи.
Талант дело такое... С ним надо работать. А в Челси все дефы смотрятся отстойно, кроме Колуилла. Тут уже системность. Думаю, пришел бы Гласнер, то и пара Дисаси - Бадиашиль тут бы сухие матчи делала.
Трево освобожденный) Удачи и спасибо за преданность и чистую прибыль)
А быстро тут. Теперь бы и остальных буратин успеть сбагрить, глядишь, что-то путное увидим через год.
Хахаха, купили очередного днаря блин))
А команде из ЛЧ этот шлак зачем? Игрок из серии когда только с доплатой брать можно.
ОтветTornado of Souls
А команде из ЛЧ этот шлак зачем? Игрок из серии когда только с доплатой брать можно.
игрок сборной Англии
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