«Комо» купит Чалобу у «Челси» за 30+6 млн евро

Чалоба близок к переходу в «Комо».

«Комо» согласовал с «Челси » трансфер Трево Чалобы .

По информации инсайдера Фабрицио Романо , клубы устно договорились о сделке. «Комо » заплатит за 27-летнего защитника 30 млн евро, еще 6 млн евро «Челси» может получить в виде бонусов. Соглашение также предусматривает процент от перепродажи.

В прошлом сезоне Чалоба забил 3 гола в 34 матчах АПЛ . Его статистику можно изучить здесь .