Пономарев о Слуцком: «Случайный человек в футболе, Мостовой правильно говорит. Леонид никому не нужен, пускай идет физруком в школу. В ЦСКА добивался успеха на багаже Газзаева»

Владимир Пономарев назвал Леонида Слуцкого случайным человеком в футболе.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа ».

«Неудивительно. Это не тренер. Слуцкий – это случайный человек в футболе. В ЦСКА он попал, когда команду сделал Валерий Газзаев . Он добивался результата на его багаже.

Просто там были сильные профессионалы в обороне, а это самый сложный элемент в команде. Слуцкому просто повезло, поэтому он долго продержался. Однажды пришелся ко двору, но на этом – все. Есть такие, которые на готовенькое приходят.

Правильно про Слуцкого говорит Александр Мостовой , я с ним согласен, что это нефутбольный человек. Я всегда об этом говорил.

Варианта возвращения в РПЛ у него нет. Он абсолютно никому не нужен. Пускай в школу идет физруком. Больше он ни на что не способен. Я же видел, что при нем с ЦСКА стало.

Многие просто не способны признать, что они не разбираются в футболе. В ЦСКА никто его больше не позовет. Может выжидать, но на него уже никто ставку не сделает. В клубе его точно не будет», – сказал Владимир Пономарев.

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