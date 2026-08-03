  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Пономарев о Слуцком: «Случайный человек в футболе, Мостовой правильно говорит. Леонид никому не нужен, пускай идет физруком в школу. В ЦСКА добивался успеха на багаже Газзаева»

0
Пономарев о Слуцком: «Случайный человек в футболе, Мостовой правильно говорит. Леонид никому не нужен, пускай идет физруком в школу. В ЦСКА добивался успеха на багаже Газзаева»
Владимир Пономарев назвал Леонида Слуцкого случайным человеком в футболе.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Неудивительно. Это не тренер. Слуцкий – это случайный человек в футболе. В ЦСКА он попал, когда команду сделал Валерий Газзаев. Он добивался результата на его багаже.

Просто там были сильные профессионалы в обороне, а это самый сложный элемент в команде. Слуцкому просто повезло, поэтому он долго продержался. Однажды пришелся ко двору, но на этом – все. Есть такие, которые на готовенькое приходят.

Правильно про Слуцкого говорит Александр Мостовой, я с ним согласен, что это нефутбольный человек. Я всегда об этом говорил.

Варианта возвращения в РПЛ у него нет. Он абсолютно никому не нужен. Пускай в школу идет физруком. Больше он ни на что не способен. Я же видел, что при нем с ЦСКА стало.

Многие просто не способны признать, что они не разбираются в футболе. В ЦСКА никто его больше не позовет. Может выжидать, но на него уже никто ставку не сделает. В клубе его точно не будет», – сказал Владимир Пономарев.

Слуцкий ушел из «Шанхая»! Не выдержал трех поражений подряд и тлена после 10-очкового штрафа

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48391 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
logoШанхай Шэньхуа
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Газзаев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoСоветский спорт
Владимир Алексеевич Пономарев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Какие же они жалкие с Мостовым. Сколько зависти
ОтветYasAmura
Какие же они жалкие с Мостовым. Сколько зависти
ага, бедные никому не нужные старики, которых используют как клоунов(
Слуцкий отлично заработал.
Но человек не футбольный.
Футбольные люди интервью дают.
ОтветКондуктор Локки
Слуцкий отлично заработал. Но человек не футбольный. Футбольные люди интервью дают.
Отчеканено каждое слово,
Нефутбольный человек обличён.
Царское хокку получилось…
Злобный старик
ОтветChell
Злобный старик
Заметил, что люди чем старше тем хуже и злее
ОтветДядя ТУРА
Заметил, что люди чем старше тем хуже и злее
У меня бабушка не становится хуже с возрастом

Может дело все таки в этом конкретном человеке
Не фанат Слуцкого,но сколько эти глубокофутбольные люди(Пономарев и Мостовой) натренировали на двоих?Если измерять в играх,а не выпитых бутылках.
ОтветСергей Круг
Не фанат Слуцкого,но сколько эти глубокофутбольные люди(Пономарев и Мостовой) натренировали на двоих?Если измерять в играх,а не выпитых бутылках.
Смысл тренировать если играют игроки, а еще все давно придумано в футболе, это замкнутый круг все 😁
Советский спорт эти помои публикует. Берут комментарий у человека, который не особо дружит с головой в силу возраста и образования (его отсутствия). Но зачем это перепечатывать на спортс? Пусть это будет супер-эксклюзивом совспорта - вот такие вот помои.
Самое интересное, что ни Пономарёва ни Мостового даже в школу в качестве физрука не приглашают.
Но как же этих всех заслуженных футбольных людей корëжит от успехов этих вот пресловутых не футбольных людей.
И как же они как стервятники ждут не дождутся неудач этих не футбольных людей.
И тут они во всей красе раскрывают своё нутро.
Кажется, что Злорадство - их главная добродетель!
А главная радость жизни не в том, что своя корова больше молока даëт, а в том, что соседская корова сдохла!
Пономарев ,ты кто ? Надеюсь правильно хоть написал его фамилию...Слуцкий ,по моему скромному мнению лучший российский тренер на данный ,на голову сильнее всех. Очень сильно надеюсь что он не возглавит Зенит. Он из бегуна Мусы сделал игрока ,который в итоге перешёл в Лестер. Думбия был деревянным когда покупали ,в итоге перешёл в Рому. Красич - Юве . Кейсуке Хонда- Милан. Дзагоев... Что этот человек вообще несёт ??? Кстати,я болею за Спартак, а то некоторые подумают что я болельщик коней.
ОтветМироопавв Роааро
Пономарев ,ты кто ? Надеюсь правильно хоть написал его фамилию...Слуцкий ,по моему скромному мнению лучший российский тренер на данный ,на голову сильнее всех. Очень сильно надеюсь что он не возглавит Зенит. Он из бегуна Мусы сделал игрока ,который в итоге перешёл в Лестер. Думбия был деревянным когда покупали ,в итоге перешёл в Рому. Красич - Юве . Кейсуке Хонда- Милан. Дзагоев... Что этот человек вообще несёт ??? Кстати,я болею за Спартак, а то некоторые подумают что я болельщик коней.
Москву ещё не все вспомнят, а я хорошо помню - очень крепкая команда была
ОтветМироопавв Роааро
Пономарев ,ты кто ? Надеюсь правильно хоть написал его фамилию...Слуцкий ,по моему скромному мнению лучший российский тренер на данный ,на голову сильнее всех. Очень сильно надеюсь что он не возглавит Зенит. Он из бегуна Мусы сделал игрока ,который в итоге перешёл в Лестер. Думбия был деревянным когда покупали ,в итоге перешёл в Рому. Красич - Юве . Кейсуке Хонда- Милан. Дзагоев... Что этот человек вообще несёт ??? Кстати,я болею за Спартак, а то некоторые подумают что я болельщик коней.
А из Рубина он что превратил? В середняка ФНЛ на момент увольнения?
А Газаев после ЦСКА кого там вывел на другой уровень???))))
ОтветT622222
А Газаев после ЦСКА кого там вывел на другой уровень???))))
Аланию
ОтветБорис Тимофеевич
Аланию
В самый высшую лигу - в небесную лигу
Понамарев не друг Мостовому случайно?)
Ответitallyan1c
Понамарев не друг Мостовому случайно?)
Старший товарищ )
Ответitallyan1c
Понамарев не друг Мостовому случайно?)
первейший собутыльник
Человек как минимум за свои деньги построил академию… дальше можно не продолжать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Ко всем новостям
Последние новости
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»