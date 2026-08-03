Пономарев о Слуцком: «Случайный человек в футболе, Мостовой правильно говорит. Леонид никому не нужен, пускай идет физруком в школу. В ЦСКА добивался успеха на багаже Газзаева»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
«Неудивительно. Это не тренер. Слуцкий – это случайный человек в футболе. В ЦСКА он попал, когда команду сделал Валерий Газзаев. Он добивался результата на его багаже.
Просто там были сильные профессионалы в обороне, а это самый сложный элемент в команде. Слуцкому просто повезло, поэтому он долго продержался. Однажды пришелся ко двору, но на этом – все. Есть такие, которые на готовенькое приходят.
Правильно про Слуцкого говорит Александр Мостовой, я с ним согласен, что это нефутбольный человек. Я всегда об этом говорил.
Варианта возвращения в РПЛ у него нет. Он абсолютно никому не нужен. Пускай в школу идет физруком. Больше он ни на что не способен. Я же видел, что при нем с ЦСКА стало.
Многие просто не способны признать, что они не разбираются в футболе. В ЦСКА никто его больше не позовет. Может выжидать, но на него уже никто ставку не сделает. В клубе его точно не будет», – сказал Владимир Пономарев.
Слуцкий ушел из «Шанхая»! Не выдержал трех поражений подряд и тлена после 10-очкового штрафа
Комментарии
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Но человек не футбольный.
Футбольные люди интервью дают.
Нефутбольный человек обличён.
Царское хокку получилось…
Может дело все таки в этом конкретном человеке
Но как же этих всех заслуженных футбольных людей корëжит от успехов этих вот пресловутых не футбольных людей.
И как же они как стервятники ждут не дождутся неудач этих не футбольных людей.
И тут они во всей красе раскрывают своё нутро.
Кажется, что Злорадство - их главная добродетель!
А главная радость жизни не в том, что своя корова больше молока даëт, а в том, что соседская корова сдохла!