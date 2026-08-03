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  4. Орлов о Даку в «Спартаке»: «Футбольный эгоист. Тянет одеяло на себя, думает о своей результативности. Сможет ли играть на команду так же, как Маркиньос и Барко?»

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Орлов о Даку в «Спартаке»: «Футбольный эгоист. Тянет одеяло на себя, думает о своей результативности. Сможет ли играть на команду так же, как Маркиньос и Барко?»
Орлов прокомментировал возможный переход Даку в «Спартак».

Комментатор Геннадий Орлов оценил вероятный переход нападающего Мирлинда Даку в «Спартак» из «Рубина».

«Сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Хуана Карседо. В его мастерстве никто не сомневается.

Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами? Даку – футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.

Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Эсекиэль Барко? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Златана Ибрагимовича. Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.

Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса? Поймем совсем скоро.

Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Игоря Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.

В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил чуть выше.

Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски», – считает Геннадий Орлов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРубин
logoМирлинд Даку
logoЗлатан Ибрагимович
logoМаркиньос
logoХуан Карлос Карседо
logoЦСКА
logoЭсекиэль Барко
logoЗенит
logoИгорь Акинфеев
logoГеннадий Орлов
logoСпорт-Экспресс
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Еще не пришел, а уже все на взводе 😝 значит хороший трансфер намечается )
ОтветT622222
Еще не пришел, а уже все на взводе 😝 значит хороший трансфер намечается )
Ну не все.не преувеличивай.а так согласен отличный трансфер. Поздравления Спартаку
Ответnikolai 75
Ну не все.не преувеличивай.а так согласен отличный трансфер. Поздравления Спартаку
Спасибо!
А что там про "дельфина"? Добрый и пушистый?
ОтветVit An
А что там про "дельфина"? Добрый и пушистый?
Исключительно преданный молодой человек, с отменными манерами
ОтветVit An
А что там про "дельфина"? Добрый и пушистый?
Орлов касаемо дельфина переобувался уже раза 4)
Даку об Орлове: "коментаторский эгоист, думает только о Манданде"
ОтветAlexandr Ilyin
Даку об Орлове: "коментаторский эгоист, думает только о Манданде"
Манданда, Манданда, где же ты, где
ОтветAlexandr Ilyin
Даку об Орлове: "коментаторский эгоист, думает только о Манданде"
не соглашусь , Фергюсон сказал : дайте мне 10 брёвен и Зидана и я выиграю лч. Это история не полная, в оригинале было так, после слов Фергюсона вмешался русский комментатор Геннадий Орлов и сказал - тренер Мостовой, а в составе Кейт, кайт, куйт, коойт, койот, кеут,Кнайт,каоайт, кёут,в защиту аледарвайредавайдерлейда и на ворота манданданама и это команда будет брать требования каждый год и с ума меня сведет.
Ну это нормально когда нападающий немного эгоист и тянет не себя и думает о стате. на то он и нападающий. Оценивать в итоге его будут в первую очередь по голам, а не по общему пробегу
Эгоисты - это Угальде и Ливай, которые своей игрой просто положили болт на общие усилия команды.
Причем давно положили.
ОтветКузбасс
Эгоисты - это Угальде и Ливай, которые своей игрой просто положили болт на общие усилия команды. Причем давно положили.
Ливай уже на чемоданах в ожидании рейса в Грецию
Вот и проверим! Хорошо, когда соперники начинают волноваться. Как дядя Гена за Спартак переживает, оказывается!
Самое главное в Зените таких нет 😅
Да пусть хоть внебрачный сын Ким Чен Ына будет, лишь бы забивал. Мы уже забыли что такое забивной нап...
Наши выиграли золото в синхронке в группе!!! Красотки
Раз Орлов и всякие якобы "фанаты "Спартака" против, значит трансфер хороший.
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