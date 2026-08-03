Орлов о Даку в «Спартаке»: «Футбольный эгоист. Тянет одеяло на себя, думает о своей результативности. Сможет ли играть на команду так же, как Маркиньос и Барко?»

Орлов прокомментировал возможный переход Даку в «Спартак».

Комментатор Геннадий Орлов оценил вероятный переход нападающего Мирлинда Даку в «Спартак » из «Рубина ».

«Сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Хуана Карседо . В его мастерстве никто не сомневается.

Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами? Даку – футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.

Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Эсекиэль Барко ? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Златана Ибрагимовича . Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.

Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса ? Поймем совсем скоро.

Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА . Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Игоря Акинфеева . В армейском клубе на это пойти не могли.

В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил чуть выше.

Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените ». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски», – считает Геннадий Орлов.