«Рубин» арендовал Урозова у «Динамо» Самарканд до конца года с правом выкупа
«Рубин» арендовал Урозова у «Динамо» из Самарканда.
Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов перешел в «Рубин».
«Динамо» из Самарканда объявило об уходе футболиста на правах аренды до конца 2026 года с правом выкупа. Контракт Урозова с клубом из Узбекистана рассчитан до конца 2027-го.
В «Рубине» Урозов будет выступать под 13-м номером.
Сообщалось, что казанцы заплатят за аренду Урозова 100 тысяч евро и смогут выкупить защитника за 700 тысяч евро – опция станет обязательной, если защитник примет участие как минимум в половине официальных матчей команды в нынешнем сезоне.
Фото: t.me/fcrk1958
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо» Самарканд
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