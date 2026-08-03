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  4. «Рубин» арендовал Урозова у «Динамо» Самарканд до конца года с правом выкупа

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«Рубин» арендовал Урозова у «Динамо» Самарканд до конца года с правом выкупа
«Рубин» арендовал Урозова у «Динамо» из Самарканда.

Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов перешел в «Рубин».

«Динамо» из Самарканда объявило об уходе футболиста на правах аренды до конца 2026 года с правом выкупа. Контракт Урозова с клубом из Узбекистана рассчитан до конца 2027-го.

В «Рубине» Урозов будет выступать под 13-м номером.

Сообщалось, что казанцы заплатят за аренду Урозова 100 тысяч евро и смогут выкупить защитника за 700 тысяч евро – опция станет обязательной, если защитник примет участие как минимум в половине официальных матчей команды в нынешнем сезоне.

Фото: t.me/fcrk1958

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо» Самарканд
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Комментарии

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Высокий, 190 см, левоногий защитник. Участник чемпионата мира)
ОтветХейтер всех Доннарум
Высокий, 190 см, левоногий защитник. Участник чемпионата мира)
По потенциалу сильнее Тесленко и Вуячича здесь и сейчас или покупка на будущее ?
ОтветИльдар Исмагилов
По потенциалу сильнее Тесленко и Вуячича здесь и сейчас или покупка на будущее ?
Сложно сказать пока что, думаю плюс минус пока одинаково, только что левая нога- это хорошо, может и страховать крайков и побороться
Такое ощущение что у Бердыева там свой человек остался. Иранцев и узбеков одного за другим берут, они не играют и потом продают обратно
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