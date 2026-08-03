«Рубин» арендовал Урозова у «Динамо» Самарканд до конца года с правом выкупа

«Рубин» арендовал Урозова у «Динамо» из Самарканда.

Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов перешел в «Рубин».

«Динамо» из Самарканда объявило об уходе футболиста на правах аренды до конца 2026 года с правом выкупа. Контракт Урозова с клубом из Узбекистана рассчитан до конца 2027-го.

В «Рубине» Урозов будет выступать под 13-м номером.

Сообщалось , что казанцы заплатят за аренду Урозова 100 тысяч евро и смогут выкупить защитника за 700 тысяч евро – опция станет обязательной, если защитник примет участие как минимум в половине официальных матчей команды в нынешнем сезоне.

Фото: t.me/fcrk1958