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Винисиус – лучший, Начо – худший. Оценки «Реала» за проигрыш «Вильярреалу»

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Неожиданно.

В субботу «Реал» проиграл «Вильярреалу» на своем поле и не смог получить 3 очка, чтобы приблизиться к «Барселоне» в гонке за первое место в лиге.

Мадридцы хорошо начали, но соперники были настроены не менее решительно. Хозяева открыли счет благодаря работе Асенсио и автоголу Пау Торреса, но «желтая субмарина» сравняла под конец первого тайма.

Вторая половина матча началась с гола Винисиуса, однако «Вильярреал» вновь ответил, так еще и забил победный гол на 80-й минуте.

Команда Анчелотти выглядела уверенно и хорошо играла, но слишком расточительно отнеслась к своим моментам.

В итоге Винисиус получил наивысший балл по версии портала SofaScore (8.3), а Начо, допустивший победный гол соперников, заработал худшую оценку (5.9), как и Камавинга.

Оценки всех игроков:

А также показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

А кто, по-вашему, ответственен за это поражение?

2 комментария

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белошип
Ответ Пако
Вся команда, за исключением Жуниора, играла очень плохо. Особенно Начо. С такой игрой "Реал" не пройдёт "Челси"
🤡
А что Челси в какой-то крутой футбол играет,что их не пройти?)
Это поражение Анчелоти,который по итогу первого тайма не сделал никаких выводов,хотя обязан был убирать привозилу Начо и ставить туда Камавингу,оставил все как есть и оттуда прилетело ещё два гола
+1
-1
0
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Пако
Вся команда, за исключением Жуниора, играла очень плохо. Особенно Начо. С такой игрой "Реал" не пройдёт "Челси"
+2
-1
+1
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