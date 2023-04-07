Неожиданно.

В субботу «Реал» проиграл «Вильярреалу» на своем поле и не смог получить 3 очка, чтобы приблизиться к «Барселоне» в гонке за первое место в лиге.

Мадридцы хорошо начали, но соперники были настроены не менее решительно. Хозяева открыли счет благодаря работе Асенсио и автоголу Пау Торреса, но «желтая субмарина» сравняла под конец первого тайма.

Вторая половина матча началась с гола Винисиуса, однако «Вильярреал» вновь ответил, так еще и забил победный гол на 80-й минуте.

Команда Анчелотти выглядела уверенно и хорошо играла, но слишком расточительно отнеслась к своим моментам.

В итоге Винисиус получил наивысший балл по версии портала SofaScore (8.3), а Начо, допустивший победный гол соперников, заработал худшую оценку (5.9), как и Камавинга.

Оценки всех игроков:

А также показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

А кто, по-вашему, ответственен за это поражение?