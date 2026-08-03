Винисиус вернулся к тренировкам с «Реалом» после ЧМ

Винисиус возобновил тренировки с «Реалом».

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор вернулся в расположение клуба после ЧМ-2026.

Бразильский футболист прошел медицинское обследование и приступил к тренировкам с командой.

Ранее появилась информация о возможном переходе игрока в «Арсенал». Контракт Винисиуса и мадридской команды рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне вингер забил 16 голов и сделал 5 передач в 36 матчах Ла Лиги .