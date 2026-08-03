  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Винисиус вернулся к тренировкам с «Реалом» после ЧМ

0
Винисиус вернулся к тренировкам с «Реалом» после ЧМ
Винисиус возобновил тренировки с «Реалом».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор вернулся в расположение клуба после ЧМ-2026.

Бразильский футболист прошел медицинское обследование и приступил к тренировкам с командой.

Ранее появилась информация о возможном переходе игрока в «Арсенал». Контракт Винисиуса и мадридской команды рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне вингер забил 16 голов и сделал 5 передач в 36 матчах Ла Лиги.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48353 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Презираю за что он хочет подписной бонус пускай идёт подальше подписную шляпу ему надо наглец
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус выложил фото из отпуска. Вингер «Реала» общался с Jay-Z, играл на пианино, отдыхал на яхте и лежал в обнимку с девушкой
Фото
Винисиус встретится с Моуринью и руководством «Реала». Без продления контракта возможен уход вингера
Рекомендуем
Главные новости
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Ассоциации футбола Аргентины Тапиа о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
В «Нижнем Новгороде» ответили на слова о «мутном» трансфере Латышонка: «Все стороны это устроило. Вполне понятный и рабочий план действий»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»