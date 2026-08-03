Винисиус вернулся к тренировкам с «Реалом» после ЧМ
Винисиус возобновил тренировки с «Реалом».
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор вернулся в расположение клуба после ЧМ-2026.
Бразильский футболист прошел медицинское обследование и приступил к тренировкам с командой.
Ранее появилась информация о возможном переходе игрока в «Арсенал». Контракт Винисиуса и мадридской команды рассчитан до 30 июня 2027 года.
В прошлом сезоне вингер забил 16 голов и сделал 5 передач в 36 матчах Ла Лиги.
Матье Вальбуэна
Данни
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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