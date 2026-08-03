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  4. Депутат Журова о словах жены Смолова: «Человек копил обиды 8 лет – у него появилась возможность все высказать. Спортсменам надо спокойно реагировать»

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Депутат Журова о словах жены Смолова: «Человек копил обиды 8 лет – у него появилась возможность все высказать. Спортсменам надо спокойно реагировать»
Светлана Журова отреагировала на слова жены Федора Смолова.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова жены Федора Смолова.

Карина Истомина рассказала, как прохожий напомнил футболисту о незабитом пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно».

«Мы же не знаем, было это сделано по-пижонски или у него был такой план. Знаете, если бы он тогда забил, то никто бы ему сейчас ничего не говорил.

Болельщики у нас, конечно, любят так подковырнуть звезд. Причем нам тоже надо быть к этому готовыми.

Ко мне тоже могут периодически подходить и что-то говорить. Среди болельщиков ведь есть разные люди, и у каждого свое восприятие тех событий и своих эмоций.

Этот человек копил свои обиды восемь лет, а теперь у него появилась возможность все высказать Смолову.

Но это же спорт, и он дает людям такие эмоции. Многие не могут забыть какой-то незабитый мяч.

Но в то же время многие помнят проигрыш Леши Немова на Олимпиаде в Афинах, зато помнят и выигранные им золотые олимпийские медали. А тогда его засудили, и он занял четвертое место, но люди вспомнят тот потрясающий момент, когда он 40 минут успокаивал зрителей, прося сдержать свои эмоции.

И вот такие нюансы запоминают болельщики, этим спорт и прекрасен.

И спортсменам надо спокойно реагировать на такие слова болельщиков, сказав: «Уж простите меня, так получилось», – сказала Светлана Журова.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
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Комментарии

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Чем заняться депутату накануне выборов?

Встречаться с избирателями - ❌
Предлагать как улучшить жизнь граждан - ❌
Участвовать в дебатах - ❌
Комментировать слова жены бывшего футболиста - ✅
ОтветAleksey Yashin
Чем заняться депутату накануне выборов? Встречаться с избирателями - ❌ Предлагать как улучшить жизнь граждан - ❌ Участвовать в дебатах - ❌ Комментировать слова жены бывшего футболиста - ✅
По количеству пользы все эти 4 занятия примерно одинаковы и стремятся к нулю. Впрочем, последнее хотя бы даёт возможность прокомментировать нам это на спортсе😎
ОтветAleksey Yashin
Чем заняться депутату накануне выборов? Встречаться с избирателями - ❌ Предлагать как улучшить жизнь граждан - ❌ Участвовать в дебатах - ❌ Комментировать слова жены бывшего футболиста - ✅
Комментарий скрыт
Я до сих пор помню, как в 2006-м году на благотворительном забеге какое-то время бежал за Светланой Журовой - какая же у неё была огромная, круглая и красивая... не буду говорить, что. Так что помнить можно не только пенальти Смолова в 2018-м году, а и куда более локальные спортивные моменты)
ОтветБорис _____
Я до сих пор помню, как в 2006-м году на благотворительном забеге какое-то время бежал за Светланой Журовой - какая же у неё была огромная, круглая и красивая... не буду говорить, что. Так что помнить можно не только пенальти Смолова в 2018-м году, а и куда более локальные спортивные моменты)
Жопа?
ОтветАнтон Орехов_1117222625
Жопа?
С таким ником удивительно, что Вы не написали - "орех")
Наш болельщик громко плачет
Не забит паненкой мячик
Слышь, фанатушка, не плачь
Джордан хэппи вэри мач
"Ко мне тоже могут периодически подходить и что-то говорить"

Кто может подойти к спортсменке, которая занималась бегом на коньках? Никто.

Если к Журовой и подходят, то по другой странице ее жизни. Подойти и высказать, что она занимает место в Госдуме, хотя не разбирается ни в одном вопросе. Что у нее нет своего мнения. Что она ничего не решает, все решения спускают сверху. Что депутаты - безмолвные и подконтрольные, что их слова ничего не значат.

Что скажет на это Журова? Уж простите меня, так получилось?
ОтветEvgeny Valyaev
"Ко мне тоже могут периодически подходить и что-то говорить" Кто может подойти к спортсменке, которая занималась бегом на коньках? Никто. Если к Журовой и подходят, то по другой странице ее жизни. Подойти и высказать, что она занимает место в Госдуме, хотя не разбирается ни в одном вопросе. Что у нее нет своего мнения. Что она ничего не решает, все решения спускают сверху. Что депутаты - безмолвные и подконтрольные, что их слова ничего не значат. Что скажет на это Журова? Уж простите меня, так получилось?
Ну у Журовой есть компетенция в одной области.Она была в свое время майором конвойной службы ФСИН.
ОтветСергей 427
Ну у Журовой есть компетенция в одной области.Она была в свое время майором конвойной службы ФСИН.
Идеально!
Не понимаю возмущений жены Смолова. Вообще то это обратная сторона известности. Работал бы Федя на заводе, к нему бы подошли только попросить закурить. А так то на улицах много странных людей. Джона Леннона вообще застрелили
Чего достиг, то и помнят. К примеру, Рома Широков взял Кубок УЕФА да Суперкубок, оттого и не особо вспоминают его игру на ЕВРО 2008 против испанцев или битьё морды судье. А чего позитивного достиг Смолов?
ОтветЕвграф Потапов
Чего достиг, то и помнят. К примеру, Рома Широков взял Кубок УЕФА да Суперкубок, оттого и не особо вспоминают его игру на ЕВРО 2008 против испанцев или битьё морды судье. А чего позитивного достиг Смолов?
Широкову вполне себе припоминают "дома сиди, епт". По крайней мере в интернет-пространстве 🙃
ОтветMehmet Okur
Широкову вполне себе припоминают "дома сиди, епт". По крайней мере в интернет-пространстве 🙃
Может быть у какой-нибудь группки фанатов она и имеет хождение. Для нас, "кузьмичей", это значения не имеет. Отменять заслуги Ромы из за личных конфликтов, коих у него была масса за всё это время, даже мысли не было.
Спортс ради всего святого сделай черный список по тегам. Эти Журовы, Свищевы и т.д к чему они здесь.
Меня уже трясет когда вижу "депутат Журова". Какая разница что говорят эти нахлебники?
Сравнили элитного спортсмена Немова и пижона Смолова, конечно.. Правильно ему пихают, это входит в цену билета, как говорится
ОтветVitaly Kravets
Сравнили элитного спортсмена Немова и пижона Смолова, конечно.. Правильно ему пихают, это входит в цену билета, как говорится
Смолов эрудированный и топовый футболист. один из лучших наших бомбардиров. в топ 10 входит.
"депутат журова о словах жены смолова". я точно в разделе футбол?
ОтветMaddiez Channel
"депутат журова о словах жены смолова". я точно в разделе футбол?
Между опубликованием новости и твоим комментом прошла 1-2 минуты. Ты явно ждал эту новость весь день.
ОтветМикель Артета 65%
Между опубликованием новости и твоим комментом прошла 1-2 минуты. Ты явно ждал эту новость весь день.
так бывает, когда заходишь в приложение, а новость только опубликована. элементарные вещи приходится объяснять такому как ты
Знала бы Журова и Ко, сколько лет обид на таких депутатов, как она, у людей копится и вышла бы послушать. Слова про Смолова ей мёдом в ушах бы показались.
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