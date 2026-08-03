Депутат Журова о словах жены Смолова: «Человек копил обиды 8 лет – у него появилась возможность все высказать. Спортсменам надо спокойно реагировать»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова жены Федора Смолова.
Карина Истомина рассказала, как прохожий напомнил футболисту о незабитом пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно».
«Мы же не знаем, было это сделано по-пижонски или у него был такой план. Знаете, если бы он тогда забил, то никто бы ему сейчас ничего не говорил.
Болельщики у нас, конечно, любят так подковырнуть звезд. Причем нам тоже надо быть к этому готовыми.
Ко мне тоже могут периодически подходить и что-то говорить. Среди болельщиков ведь есть разные люди, и у каждого свое восприятие тех событий и своих эмоций.
Этот человек копил свои обиды восемь лет, а теперь у него появилась возможность все высказать Смолову.
Но это же спорт, и он дает людям такие эмоции. Многие не могут забыть какой-то незабитый мяч.
Но в то же время многие помнят проигрыш Леши Немова на Олимпиаде в Афинах, зато помнят и выигранные им золотые олимпийские медали. А тогда его засудили, и он занял четвертое место, но люди вспомнят тот потрясающий момент, когда он 40 минут успокаивал зрителей, прося сдержать свои эмоции.
И вот такие нюансы запоминают болельщики, этим спорт и прекрасен.
И спортсменам надо спокойно реагировать на такие слова болельщиков, сказав: «Уж простите меня, так получилось», – сказала Светлана Журова.
Комментарии
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Комментировать слова жены бывшего футболиста - ✅
Не забит паненкой мячик
Слышь, фанатушка, не плачь
Джордан хэппи вэри мач
Кто может подойти к спортсменке, которая занималась бегом на коньках? Никто.
Если к Журовой и подходят, то по другой странице ее жизни. Подойти и высказать, что она занимает место в Госдуме, хотя не разбирается ни в одном вопросе. Что у нее нет своего мнения. Что она ничего не решает, все решения спускают сверху. Что депутаты - безмолвные и подконтрольные, что их слова ничего не значат.
Что скажет на это Журова? Уж простите меня, так получилось?
Меня уже трясет когда вижу "депутат Журова". Какая разница что говорят эти нахлебники?