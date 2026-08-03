«Локомотив» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с падением Руденко перед голом Глушкова
«Локомотив» обратился в ЭСК по матчу с «Динамо» Махачкала.
«Локомотив» обратился в ЭСК по итогам матча с махачкалинским «Динамо» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.
В субботу московская команда уступила на выезде со счетом 1:2.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Локомотива», железнодорожники попросили экспертно-судейскую комиссию рассмотреть эпизод с голом Никиты Глушкова на 73-й минуте.
Голевая атака началась с перехвата мяча махачкалинцами на своей половине поля. Защитник Муталип Алибеков выбил мяч из-под ног Александра Руденко после аута, зацепив хавбека «Локо» – Руденко упал на газон, держась за ногу. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил, ВАР после проверки не изменил решение арбитра.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48389 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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