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  4. «Локомотив» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с падением Руденко перед голом Глушкова

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«Локомотив» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с падением Руденко перед голом Глушкова
«Локомотив» обратился в ЭСК по матчу с «Динамо» Махачкала.

«Локомотив» обратился в ЭСК по итогам матча с махачкалинским «Динамо» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

В субботу московская команда уступила на выезде со счетом 1:2.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Локомотива», железнодорожники попросили экспертно-судейскую комиссию рассмотреть эпизод с голом Никиты Глушкова на 73-й минуте.

Голевая атака началась с перехвата мяча махачкалинцами на своей половине поля. Защитник Муталип Алибеков выбил мяч из-под ног Александра Руденко после аута, зацепив хавбека «Локо» – Руденко упал на газон, держась за ногу. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил, ВАР после проверки не изменил решение арбитра.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48389 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
ЭСК РФС
logoсудьи
видеоповторы
logoАлександр Руденко 1999
logoМуталип Алибеков
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Махачкала
logoСергей Карасев
logoЛокомотив

Комментарии

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100% фол. Интересно что скажут, голень не часть ноги 😑
ОтветАндрей Рыжков
100% фол. Интересно что скажут, голень не часть ноги 😑
скажут, что была борьба за мяч и Ндонг кончиками шнурков задел мяч, значит сыграл в него. Все остальное проблемы Руденко :)))
Самое смешное, что Алибеков вообще по мячу не попал. Въехал сначала в левую ногу Руденко, а потом в правую и мяч отскочил в сторону от ног Руденко. То есть просто как косой скосил. Даже игроки Махачкалы радовались сдержанно, предполагая что гол отменят. Как этого не увидел ВАР просто загадка.
я тоже думаю 100% на Варе какие-то козлы сидят. вопросы
Эск что нибудь придумает. Что то про динамику эпизода, фазу атаки. Короче бесполезно это
а смысл ???? вернут локомотиву победу ?? или нечейку смысл плакать в эск если нужно играть
ОтветRach Torosyan
а смысл ???? вернут локомотиву победу ?? или нечейку смысл плакать в эск если нужно играть
В идеале отстранить тех кто был на вар, хотя бы на несколько туров, и карася тоже
Ответxrnq5z2k5y
В идеале отстранить тех кто был на вар, хотя бы на несколько туров, и карася тоже
это не вернет победу они только и могут плакаться типа там должна была быть красная карточка или еще что то чм показал какие судьи должны быть в футболе не важно в Аргентине или в рпл
Интересно, что придумают)
Будут оправдывать или признают?
карась давно мутный,валит Локо по полной.
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