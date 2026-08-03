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  4. Гусев об интересе «Ростова»: «Первый раз слышу. Предложения готов рассмотреть, конечно»

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Гусев об интересе «Ростова»: «Первый раз слышу. Предложения готов рассмотреть, конечно»
Гусев об интересе «Ростова»: впервые слышу.

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что не знает об интересе со стороны «Ростова».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Гусев является главным кандидатом на пост главного тренера ростовчан в случае увольнения Джонатана Альбы. Гендиректор клуба Андрей Чайка опроверг эту информацию.

– Слышали ли что‑то о том, что вы являетесь главным кандидатом на пост главного тренера «Ростова» в случае увольнения Альбы?

– Нет, первый раз об этом слышу.

– Как у вас в целом обстоят дела с трудоустройством? Есть ли какие‑то варианты?

– Зачем сейчас об этом говорить? Я пока проанализировал всю свою работу, все тренировки, матчи. Но, конечно, я готов рассмотреть предложения и по работе, – сказал Гусев.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoРолан Гусев
logoМатч ТВ
logoРостов
logoДинамо Москва
logoДжонатан Альба
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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в ЦСКА вместо туркмена. как-никак, легенда и этого клуба
ОтветTollie
в ЦСКА вместо туркмена. как-никак, легенда и этого клуба
Дерево Иггдрасиль не трогать! Пускай дальше поняшками руководит
ОтветKayato
Дерево Иггдрасиль не трогать! Пускай дальше поняшками руководит
Ты тоже что-ли туркмен? Чего-то прозвища не понял.
Зачем журналист спрашивает Гусева, если знает о том, что гендиректор клуба Андрей Чайка опроверг эту информацию.
ОтветValentin Kompaneytsev
Зачем журналист спрашивает Гусева, если знает о том, что гендиректор клуба Андрей Чайка опроверг эту информацию.
сейчас бы Чайке верить. спортивный директор Рыскин ушел, зам руководителя академии и селекционного отдела Тупиков ушел. следующий на очереди Альба. при первой возможности уберут испанца. Чайка приведет своих людей в Ростов
Ответsebastian1410
сейчас бы Чайке верить. спортивный директор Рыскин ушел, зам руководителя академии и селекционного отдела Тупиков ушел. следующий на очереди Альба. при первой возможности уберут испанца. Чайка приведет своих людей в Ростов
Гусев каким боком к "своим людям Чайки"?
В очередь за Рахимовым и Шалимовым.
Ответzanuda59
В очередь за Рахимовым и Шалимовым.
Этих вообще пора списывать, поболтать на матч тв у них лучше получается. Сколько клубов уже поменяли, результаты ни у одного ни у второго.
ОтветВиталии Пархоменко
Этих вообще пора списывать, поболтать на матч тв у них лучше получается. Сколько клубов уже поменяли, результаты ни у одного ни у второго.
Ну так списывай, кто мешает.
до зимы во второй восьмёрке обязательно что-нибудь освободится.
ОтветАртур88
до зимы во второй восьмёрке обязательно что-нибудь освободится.
Мы там же будем?
ОтветViktor Martunov
Мы там же будем?
Привет, Васильич! Это после игры с Краснодаром станет понятно. Сначала неуступчивое махачкалинское, потом Зенит и Краснодар. Ну и Факел дома тоже неуступчивый, наверняка основой играть будет. Чего гадать, с Крыльями позор игра, с Балтикой неплохо, но не забивает "звезда улыбающая" нашего клуба, а "персональщик" М’Бапе на ровном месте пенальти привозит. Три тура потерпи, станет понятно сезон окончен, или поборемся.
Ну,а теперь давайте пообсуждаем новость которой не было да ещё и опровергнута. Зато весело.
Даку продали в Рубине, в Артигу не верится, долго мне кажется он там не продержится. Саламыч в Ахмате, Рахимов только из Рубина. Рубин хороший вариант для Гуся.
Там один футболистишка сказал, что Гусева никто не возьмёт в рпл, так что без шансов, Ролик
Он ждёт, когда Шварца уволят. Тогда перед ним извинятся и возьмут обратно. Возможно до сих пор в клубе зарплату получает.
ОтветPertinax Gandi
Он ждёт, когда Шварца уволят. Тогда перед ним извинятся и возьмут обратно. Возможно до сих пор в клубе зарплату получает.
Кто извинится? Костин, Степашин, Пивоваров, может Бувач? Если у Шварца не пойдёт, то вместе с Бувачем на выход. Харе бонийского шарлатана слушать. Там правда в руководстве не знаешь кого слушать. Костину ему до Динамо, понимаешь. Пивоваров выслуженец, ну а Степашин куда ветер подует, там и он. Газаев предложил Гусева, вот и горлопанил на каждом углу о кубке.
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