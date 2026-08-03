Гусев об интересе «Ростова»: «Первый раз слышу. Предложения готов рассмотреть, конечно»

Гусев об интересе «Ростова»: впервые слышу.

Бывший тренер «Динамо » Ролан Гусев заявил, что не знает об интересе со стороны «Ростова».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Гусев является главным кандидатом на пост главного тренера ростовчан в случае увольнения Джонатана Альбы . Гендиректор клуба Андрей Чайка опроверг эту информацию.

– Слышали ли что‑то о том, что вы являетесь главным кандидатом на пост главного тренера «Ростова» в случае увольнения Альбы?

– Нет, первый раз об этом слышу.

– Как у вас в целом обстоят дела с трудоустройством? Есть ли какие‑то варианты?

– Зачем сейчас об этом говорить? Я пока проанализировал всю свою работу, все тренировки, матчи. Но, конечно, я готов рассмотреть предложения и по работе, – сказал Гусев.