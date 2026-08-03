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  4. Почеттино и США продлили контракт до 2030 года

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Почеттино и США продлили контракт до 2030 года
Почеттино останется в сборной США до 2030 года.

Федерация футбола США продлила контракт с Маурисио Почеттино.

Новое соглашение с главным тренером американской сборной рассчитано до 2030 года. Первоначальный контракт Почеттино действовал до ЧМ-2026.

Под руководством Почеттино сборная США вышла из группы с первого места на прошедшем чемпионате мира, а также одержала свою первую победу в плей-офф турнира с 2002 года. Команда дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (1:4).

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной США
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logoСборная США по футболу
Федерация футбола США
logoМаурисио Почеттино

Комментарии

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Очень выгодная сделка для всех сторон
Продление полностью заслуженное. На ЧМ сборная США при Почеттино показала очень качественный футбол, уверенно вышла из группы с первого места и впервые за долгое время выиграла матч плей-офф. Есть ощущение, что политический фон вокруг команды и вмешательство извне могли дестабилизировать сборную и повлиять на ее дальнейший путь. В любом случае прогресс очевиден, поэтому решение оставить Почеттино до 2030 года выглядит логичным.
Поч уже походу на чилле и расслабоне. Завязал с клубной карьерой)
Жаль, я бы посмотрел на его команду в клубном футболе.
Тренер интересный
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