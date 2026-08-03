Почеттино и США продлили контракт до 2030 года

Почеттино останется в сборной США до 2030 года.

Федерация футбола США продлила контракт с Маурисио Почеттино .

Новое соглашение с главным тренером американской сборной рассчитано до 2030 года. Первоначальный контракт Почеттино действовал до ЧМ-2026.

Под руководством Почеттино сборная США вышла из группы с первого места на прошедшем чемпионате мира, а также одержала свою первую победу в плей-офф турнира с 2002 года. Команда дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (1:4).