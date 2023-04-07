«Реал» готов внести два серьезных изменения в контракт Камавинги после успеха в класико
«Реал Мадрид» хочет продлить соглашение с Эдуардо Камавингой - клуб впечатлен прогрессом юного футболиста, а прошедшее класико убедило руководство окончательно.
«Сливочные» готовы повысить 20-летнему французу зарплату и увеличить сумму отступных до 1 млрд евро.
Действующий контракт Камавинги с «Мадридом» рассчитан до 2027 года, но в клубе хотели бы продлить его еще на два года.
Флорентино Перес симпатизирует Камавинге и считает его «неприкасаемым» в команде.
В этом сезоне француз без проблем взял на себя роль левого защитника, идеально заменив склонного к травмам Ферлана Менди.
оч нравится его игра и манера движений. Он вроде суетной, резкий, может отпустить мяч далеко от себя, но всегда выкручивается. И какая-то интересная пластика. Думаю, что это тоже сказывается на его игре - низкий центр тяжести, как у месси и иско)))