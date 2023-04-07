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«Реал» готов внести два серьезных изменения в контракт Камавинги после успеха в класико

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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«Реал Мадрид» хочет продлить соглашение с Эдуардо Камавингой - клуб впечатлен прогрессом юного футболиста, а прошедшее класико убедило руководство окончательно. 

«Сливочные» готовы повысить 20-летнему французу зарплату и увеличить сумму отступных до 1 млрд евро.

Действующий контракт Камавинги с «Мадридом» рассчитан до 2027 года, но в клубе хотели бы продлить его еще на два года.

Флорентино Перес симпатизирует Камавинге и считает его «неприкасаемым» в команде.

В этом сезоне француз без проблем взял на себя роль левого защитника, идеально заменив склонного к травмам Ферлана Менди.

4 комментария

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Saniya Islamhan
Ответ Football poet
Мне одному кажется, что в роли того же опорника Камавинга намного круче Тчуамени, так как кроме отборов, Камавинга дает очень много вариативности как в своих движениях, так и в своих действиях с мячом
То что он затмил Тчуамени это точно
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Football poet
Мне одному кажется, что в роли того же опорника Камавинга намного круче Тчуамени, так как кроме отборов, Камавинга дает очень много вариативности как в своих движениях, так и в своих действиях с мячом
+1
0
+1
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g-flex
слежу за камой со времен ренна.
оч нравится его игра и манера движений. Он вроде суетной, резкий, может отпустить мяч далеко от себя, но всегда выкручивается. И какая-то интересная пластика. Думаю, что это тоже сказывается на его игре - низкий центр тяжести, как у месси и иско)))
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Екб
Против Дембеле будет видно)
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0
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