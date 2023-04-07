«Реал Мадрид» хочет продлить соглашение с Эдуардо Камавингой - клуб впечатлен прогрессом юного футболиста, а прошедшее класико убедило руководство окончательно.

«Сливочные» готовы повысить 20-летнему французу зарплату и увеличить сумму отступных до 1 млрд евро.

Действующий контракт Камавинги с «Мадридом» рассчитан до 2027 года, но в клубе хотели бы продлить его еще на два года.

Флорентино Перес симпатизирует Камавинге и считает его «неприкасаемым» в команде.

В этом сезоне француз без проблем взял на себя роль левого защитника, идеально заменив склонного к травмам Ферлана Менди.